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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Ространснадзор вновь предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Ространснадзор по итогам внеплановой проверки авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») предписал ей изменить правила провоза ручной клади, следует из материалов, отраженных в системе «СПАРК-Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Проверка проводилась в октябре в связи с жалобами нескольких пассажиров и депутата Госдумы Евгения Ревенко.

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Нормы перевозки багажа и ручной клади «Победы» «не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», пришли к выводу в Ространснадзоре. Привести внутренние правила в соответствие с федеральными перевозчику предписано до 20 мая.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у «Победы» таких — почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого — ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр.

Сама же «Победа» установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36×30×27 см, независимо от веса.
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Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737−800 на 189 пассажиров (парк «Победы» состоит только из них) — перевозка вещей сверх этих габаритов «небезопасна и противоречит действующему законодательству», заявляли в компании.

В прошлом году «Победа» судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого «Победа» получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36×30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил. Минтранс вновь потребовал от Ространснадзора проверить законность правил «Победы», но по итогам проверки нарушений выявлено не было, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.


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«Мы говорим об одних и тех же правилах, (с апреля — ИФ) ничего не изменилось. Правила “Победы” абсолютно законны и соответствуют федеральным авиационным правилам», — заявил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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