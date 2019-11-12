Укрепление или обвал? Что ждет рубль, доллар и евро зимой

А что ждет российскую валюту зимой — ослабление или укрепление? Этот вопрос АиФ.ru задал финансовым экспертам.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании «Открытие Брокер»:
«С фундаментальных позиций у рубля проблем не предвидится. Однако в декабре, как правило, увеличивается объем ликвидности на рынке из-за трансфертов федерального бюджета. Рынок встречает это обстоятельство давлением на рубль».
«Кроме того, перед длинными выходными в январе возрастает спрос на валюту со стороны населения в связи с высоким туристическим сезоном. Январь и февраль уже не столь опасные месяцы для российской валюты. Более того, опыт последних лет показывает, что курс рубля укрепляется в первые месяцы года».
Соответственно, наиболее существенные риски приходятся на декабрь, но ждать какого-то резкого ослабления не стоит.
«Возможно, что курс доллара подрастет до 65−65,5 рубля. Но условий для более активного движения нет. Единственное, таким поводом может стать внешняя ситуация — торговые переговоры США и Китая идут довольно тяжело, и вероятность очередного провала все же существует».
Поэтому, если мы предположим, что переговоры в очередной раз прервутся, то для рынков это станет шоком, и тогда курс рубля может ослабнуть заметно больше — вплоть до 67−68 рублей за доллар.
Олег Богданов, ведущий аналитик финансовой компании QBF:
«Этой зимой российский рубль будет целиком находиться под влиянием внешних факторов. Дело в том, что осенняя позитивная динамика рубля была вызвана приходом инвесторов в российские активы. Деньги заходили в наши ценные бумаги, которые выглядели очень привлекательно. Этот поток средств компенсировал постоянные покупки валюты Банком России, которые он осуществляет в пользу Минфина в рамках бюджетного правила».
Скорее всего, большинство средств, зашедших в российские ценные бумаги, являются спекулятивными деньгами. Любой рост рисков на мировых рынках может развернуть этот поток в обратную сторону. Традиционно плохим для рубля считаются ноябрь и декабрь, когда идут большие выплаты по внешнему долгу.
«В этом году выплаты в ноябре составят около 5 млрд долларов, а в декабре — 11,4 млрд. Очевидно, что в этой ситуации давление на рубль в первый месяц зимы будет выше. Можно ожидать, что курс американской валюты поднимется в район 65−67 рублей. В январе российская валюта может отыграть часть потерь, так как выплаты по внешнему долгу упадут до 2,3 млрд долларов».
Павел Зеленский, старший трейдер инвестиционной компании Hedge Fund KHRSV LTD:
«Чтобы говорить об ожиданиях на зимний сезон, нужно обернуться и отметить, через что мы прошли в весенне-осенний период. Событийный барометр зашкаливал как от положительных, так и от отрицательных новостей. За первые шесть месяцев года рубль к доллару стабильно, из месяца в месяц, демонстрировал положительную динамику. Если на начало января его курс была в районе 69,5 рублей за доллар, то на конец июня ― начало июля он находился в районе 62,5. Полугодовое укрепление рубля нивелировал август ― к концу месяца доллар подорожал до 67 рублей, а потом началось умеренное снижение».
«Такие колебания в этом году обеспечили как геополитические, так и макроэкономические факторы, которые и продолжают оказывать свое влияние на российскую валюту. В первую очередь это замедление в глобальной экономике, снижение торговой и производственной активности. Конечно, особое место заняли торговые переговоры между США и Китаем. Переговоры по Brexit между Англией и ЕС также вносят свою лепту неопределенности. И это минус для рубля».
Однако на этом фоне стало затихать санкционное давление со стороны Запада к России. А это уже плюс для российской валюты, потому что дальше это могло привести к обсуждению ограничений на инвестирование в российский госдолг, к возможным ограничениям долларовых расчетов для российских банков и, конечно же, очень неприятной теме ограничения экспорта нефти.
«На фоне снижения официальной инфляции и статистического роста доходов населения некоторые экономисты ожидают роста потребительской активности в первый месяц зимы. Не забываем также, что в декабре будет проходить последнее в этом году заседание ЦБ РФ по кредитно-денежной политике. Не думаю, что в канун Нового года курсу рубля будет легко».
Самым легким месяцем для национальной валюты может быть январь — время новогодних каникул. А вот февраль может придать остроты из-за старта предвыборной кампании в США и усиления активности президента Дональда Трампа.
«Подводя итог, отмечу, что с наибольшей вероятностью у рубля больше предпосылок к ослаблению».
Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс»:
Ускорение инфляции, которое, возможно, мы увидим в начале зимы из-за сезонного фактора, роста бюджетных расходов и динамики внешних рынков, негативно для курса рубля.
«С другой стороны, цены на нефть поддерживаются решениями в рамках ОПЕК+. Кроме того, исходя из данных ОПЕК по итогам первого полугодия 2019 года, на рынке сложился дефицит сырья — 0,49 млн баррелей в день. По традиции это оказывает устойчивое положительное влияние на нефтяные цены. До конца года ожидаем цену на нефть в диапазоне 59−66 долларов за баррель. Положительная корреляция курса доллара к рублю и цен на нефть остается высокой».
Мы ожидаем сохранения курса доллара по итогам этого года в диапазоне 62−65 рублей.
«Базовый прогноз на первое полугодие — укрепление курса рубля. Стабильность спроса на сравнительно высокую доходность, стабильность сырьевых рынков, относительно низкая инфляция поддержат национальную валюту».
Владимир Григорьев, ведущий преподаватель программы MBA школы бизнеса МИРБИС:
«Воздействие тех факторов, которые способствовали укреплению рубля (высокая доходность рублевых инструментов сравнительно с валютными и покупка нерезидентами новых выпусков ОФЗ), уменьшается. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ ведет к снижению доходности рублевых инструментов. Оставшийся объем размещения ОФЗ до конца 2019 года — незначительный, а объем на 2020 год (2,32 млрд рублей) меньше объема размещения в текущем году. И самое главное — насыщенность рынка этими бумагами вызывает сомнения в большом успехе новых выпусков».
«Основными из внешних факторов являются сохраняющийся риск ужесточения санкций и возможная рецессия в экономике США. Если с первым все понятно, то ухудшение экономической ситуации в США, конечно, ослабит доллар, но вслед за ним ослабит и рубль, так как рецессия в крупнейшей экономике мира привет к глобальному падению спроса, в том числе и на сырье, являющееся основной статьей российского экспорта».
«Но даже если все эти угрозы реализуются, падение рубля зимой едва ли будет обвальным. Скорее всего, будет происходить медленное ослабление национальной валюты. Если ни одна из внешних угроз не реализуется, то снижение будет не очень существенным».
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