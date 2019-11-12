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17:30 (мск), источник: Интерфакс

Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании «ЮТэйр» и банкротить ее не собирается, сообщил президент — председатель правления кредитной организации Герман Греф. На его заявлении котировки перевозчика на Московской бирже взлетели, на 16:44 бумаги компании дорожали на 12%, до 7,4 рубля.

Источник: Ютэйр

В 2015 году «ЮТэйр», находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. Сбербанк вошел в синдикат вместе с банками «Россия», «Траст», «Русь», «Уралсиб», «Юникредит», МТС-банком, Московским кредитным банком, Сургутнефтегазбанком, НИКО-банком и Связь-банком.

Кредит на 18,9 млрд рублей был выдан на семь лет, кредит на 23,7 млрд рублей — на 12 лет. В декабре 2018 года и в июне 2019 года авиакомпания допустила дефолт по семилетнему кредиту.

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В конце сентября стало известно, что МТС-банк планирует обратиться в суд с заявлением о признании «ЮТэйр» банкротом. В производстве московского арбитража также находится иск МТС-банка, требующего от авиаперевозчика 8,7 млн рублей. Сумма соответствует просроченным процентам, приходящимся на долю банка в семилетнем синдикате.

«Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает — это нормальный процесс», — отметил Греф.

Он выразил надежду, что перевозчик сумеет договориться со всеми кредиторами.

На середину сентября 2019 года авиакомпания была должна кредиторам в общей сложности 75,8 млрд рублей. Она продолжает переговоры о реструктуризации задолженности.

«ЮТэйр» входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний России. В ее парке 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры — созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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