11:30 (мск), источник: РИА Новости
Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске
С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости.
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«Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, там коллеги занимаются… Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились», — сказал Медведев, обращаясь к Томенко.
По оперативной информации городской администрации, две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и 10 человек. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.
Сейчас администрацией Бийска, министерством строительства и ЖКХ края, руководством регоператора и полигона прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешении сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать вопрос с участием прокуратуры края. После проверки законности действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа.