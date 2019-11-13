Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
11:30 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске

С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Алтайском крае поручил губернатору региона Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти Бийска в понедельник ввели режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации в городе и проблем с уборкой мусора.

Новость
Неоплата российскими компаниями вывоза мусора доходит до 70%

«Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, там коллеги занимаются… Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились», — сказал Медведев, обращаясь к Томенко.

По оперативной информации городской администрации, две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и 10 человек. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.

Сейчас администрацией Бийска, министерством строительства и ЖКХ края, руководством регоператора и полигона прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешении сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать вопрос с участием прокуратуры края. После проверки законности действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа.

Читайте также
Следите за развитием темы Мусорная реформа
 Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 кг наркотиков на 650 млн руб
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха зимой
СМИ: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд вместо С-400
Израиль выдал США российского хакера: кто такой Алексей Бурков
Выбрано самое смешное фото дикой природы 2019 года
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Пугачева, Высоцкая и дети поддержали Кончаловского на премьере Именитый режиссер представил в Москве свою новую картину — биографическую драму о Микеланджело
Авто
Тест Lada Vesta — теперь и с нормальным автоматом! Флагман «АвтоВАЗа» не только получил достойную коробку передач, но ещё и обновился
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Климова показала домашнее фото с тремя младшими детьми Актриса вернулась к семье из поездки
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь