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10:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Потребительская уверенность россиян достигла максимума за четыре года. При этом у жителей страны вызывает беспокойство состояние российской экономики и их здоровья, а также цены на продукты, следует из результатов исследования потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

Источник: Reuters

Индекс потребительского доверия растет третий квартал подряд. В июле-сентябре 2019 года он увеличился на четыре пункта, до 73 пунктов. Рост индекса связывают с замедлением инфляции и заявлениями о росте располагаемых доходов россиян.

В третьем квартале значительно ухудшились настроения россиян относительно состояния экономики страны. В июле-сентябре почти четверть опрошенных (23 процента) заявили, что положение дел вызывает у них беспокойство — это на пять процентов больше, чем во втором квартале.

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.

При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года несколько улучшились — в апреле-июне беспокойство из-за стоимости еды высказывали 27 процентов опрошенных россиян.

Еще одним поводом для беспокойства стало состояние здоровья — о своих переживаниях по этому вопросу заявили 23 процента респондентов.
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При этом показатель продемонстрировал улучшение по сравнению со вторым кварталом, когда он был на уровне 29 процентов.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отметил, что рост потребительской уверенности не означает начала новой тенденции, когда экономика растет за счет увеличения потребительского спроса. Он пояснил, что необходимые для этого факторы в виде устойчивого роста зарплат и доходов россиян пока не наблюдаются, пишет издание РБК.


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Ранее сообщалось, что россияне из-за высоких цен отказываются от покупки свежих овощей и переходят на более дешевые крупы. За год с июня 2018-го по июль 2019-го жители России снизили потребление таких базовых овощей, как томаты, огурцы, картофель, лук, сладкий перец и капуста.

Реальные располагаемые доходы россиян падали или показывали околонулевой рост с 2014 года. Негативный тренд был разорван только в октябре 2019-го, когда Росстат опубликовал отчет за третий квартал. Согласно документу, в июле-сентябре рост среднедушевых доходов россиян достиг 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако экономисты сомневаются в объективности такой оценки, указывая на то, что показатели официальной статистики расходятся с другими макроэкономическими факторами.

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