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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

Выдача материнского капитала в России сократилась

Число россиян, получивших материнский капитал, сокращается четвертый год подряд.

Источник: РИА "Новости"

За январь-октябрь этого года выдано на 45 тысяч меньше сертификатов, чем за такой же период прошлого, следует из статистики, предоставленной «Газете.Ru» в ПФР. Связано это с падением рождаемости. В Госдуме задумываются над тем, как повысить привлекательность маткапитала.

Например, разрешить многодетным семьям покупку авто отечественного производства.
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С начала этого года было выдано 456,6 тысячи сертификатов на получение материнского капитала, сообщили «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России.

В прошлом году за этот же период (январь — октябрь) цифра была существенно выше — 501,3 тысячи.

«Чаще всего материнский капитал (семья) направляет на улучшение жилищных условий, второе по популярности направление — обучение детей», — пояснили в ПФР.

На покупку жилья в этом году семьи с детьми потратили чуть меньше, чем в прошлом: почти 201 млрд руб. против 210 млрд.

При этом на погашение ипотечных кредитов направлено 132 млрд руб., уточнили в ПФР.

Количество семей, получающих материнский капитал, сокращается четвертый год подряд. В 2007 году, когда стартовала программа материальной поддержки семей, было выдано 313,8 тыс. сертификатов.

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Пиковым стал 2015 год, когда материнский капитал оформили более 1 млн семей. В 2016 году их число упало до 924 тысяч, в 2017-м — 725 тысяч, 2018-м — 698 тысяч.

По условиям программы материнский капитал выдается на второго и следующего ребенка. Получить его можно один раз в жизни. В 2018—2019 годах сумма составляет 453 026 рублей. В 2020 году она будет проиндексирована до 466 617 рублей.


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Деньги есть, но вы терпите

Спрос на материнский капитал напрямую связан с рождаемостью. По данным Росстата, число родившихся в 2018 году — 10,9 на 1000 человек, а в 2017 году было 11,5 на 1000 человек, то есть в прошлом году произошло снижение рождаемости на 5,2%.

Количество новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс. Это на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Почему кривая рождаемости идет вниз?

В Минтруде считают, что «ключевым фактором снижения рождаемости является сокращение численности женщин активного фертильного возраста». Эта версия устраивает чиновников, но не экспертов. Есть как минимум три объяснения снижения рождаемости, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Объективная причина — демографическая яма, то есть малочисленность поколения 90-х годов прошлого века. Вторая причина — нынешняя экономическая неопределенность, снижающиеся шестой год подряд реальные располагаемые денежные доходы населения.

Играет роль и психологический фактор — тревожное настроение людей в условиях атмосферы «осажденной крепости», считает Николаев. В такой атмосфере заводить детей не очень хочется.
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Купи авто и катай детишек

Средний возраст, в котором россияне заводят первого ребенка, за последние восемь лет увеличился почти на год и сейчас составляет 25,9 года. Об этом на заседании президиума Совета законодателей 25 октября сообщал замглавы Министерства труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

В 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял менее 25 лет. Отсрочка почти на год — это «очень серьезный сдвиг» в сторону более позднего рождения детей и создания семьи, что в свою очередь влияет на рождение вторых и последующих детей.

Законодатель, напомним, указал, что материнский капитал полагается родителям после появления на свет второго малыша. Этот ребенок может быть не рожден, а усыновлен. Воспользоваться правом на получение сертификата можно после рождения третьего или следующего малыша.

В Госдуме задумываются о том, чтобы повысить привлекательность материнского капитала для семейных пар.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал «Газете.Ru», что можно было бы разрешить использование средств маткапитала, например, на покупку автомобиля.

«Речь идет о многодетных семьях, а автомобиль мог бы быть отечественного производства», — предложил Нилов.

Он не исключает, что можно было бы дать право семьям тратить маткапитал на закупки товаров и продуктов для детей, на стройматериалы для своего родового гнезда.

«Но совсем не регламентировать траты маткапитала нецелесообразно, поскольку могут быть злоупотребления. Такие случаи тоже были», — напомнил депутат.

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Рустем Фаляхов

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