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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Алтайская пенсионерка бросилась в ноги Медведеву, умоляя решить проблему с горячей водой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В среду 13 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита на Алтай посетил село Санниково. Во время осмотра социальных объектов к премьеру подошла жительница села Татьяна Кадукина и упала перед главой правительства на колени. Она пожаловалась на бездействие региональных властей и рассказала, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.

«В настоящий момент горячего водоснабжения нет в трех домах в нашем Центральном микрорайоне, в них проживает 140 семей, в том числе дети-инвалиды. Проблемы с водоснабжением начались еще в 2004 году, а в 2016 году газовую котельную, которая нас обслуживает, передали в собственность села и наши дома были полностью отключены от горячего водоснабжения. У меня астма, гнойный бронхит, я здесь застудила уже все», — рассказала Кадукина агентству «Интерфакс».

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Она отметила, что из-за отсутствия горячего водоснабжения людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме. Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов.

«Чтобы помыться, приходиться ставить в ванной обогреватель и нагревать помещение, а потом мыться водой из водонагревателя. Я обошла уже все инстанции, имеется судебное решение краевого суда о необходимости подавать водоснабжение, однако оно не исполняется. К губернатору не могу на прием записаться уже два года. Я уверена, что теперь моя проблема и проблема еще 140 семей, будет решаться. Я была вынуждена обратиться к премьер-министру, это уже крик души», — подчеркнула собеседница агентства.

Ее дом обслуживает управляющая компания «Санниковское ЖКХ».

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