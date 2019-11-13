15:11 (мск), источник: Интерфакс
Алтайская пенсионерка бросилась в ноги Медведеву, умоляя решить проблему с горячей водой
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В среду 13 ноября
После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.
«В настоящий момент горячего водоснабжения нет в трех домах в нашем Центральном микрорайоне, в них проживает 140 семей, в том числе
Она отметила, что
«Чтобы помыться, приходиться ставить в ванной обогреватель и нагревать помещение, а потом мыться водой из водонагревателя. Я обошла уже все инстанции, имеется судебное решение краевого суда о необходимости подавать водоснабжение, однако оно не исполняется. К губернатору не могу на прием записаться уже два года. Я уверена, что теперь моя проблема и проблема еще 140 семей, будет решаться. Я была вынуждена обратиться к
Ее дом обслуживает управляющая компания «Санниковское ЖКХ».