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16:10 (мск), источник: RNS

Глава ПФР назвал размер средней пенсии в России

В России средняя пенсия по старости по состоянию на 1 октября 2019 года составила 15 495 руб., с учетом пенсий по инвалидности и потере кормильца — 14 953 руб., заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Источник: Reuters

«Если говорить о средних размерах пенсий, то средний размер пенсии по старости составлял на 1 октября 15 495 рублей. Если говорить в среднем (по старости, инвалидности, потере кормильца) — 14 953», — заявил Дроздов.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года размер пенсии был увеличен на 1 тыс. руб. в связи с индексацией фиксированной выплаты и индексацией индивидуального пенсионного коэффициента.

Согласно последним данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в сентябре 2019 года составил 14 198 руб., что на 6,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года и на 0,2% по сравнению с августом 2019 года.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
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