Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

«В IV квартале 2019 года ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году (1,3%)», — отмечают в министерстве.
Росстат предварительно оценил годовой рост российской экономики в III квартале в 1,7%.
По оценке Минэкономразвития, в III квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в квартальном выражении (с исключением сезонного фактора).
Так, в III квартале ВВП вырос на 0,5% по отношению к предыдущему кварталу. Во II квартале была отмечена аналогичная динамика, а в I квартале — снижение на 0,1%.
«Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5−2% в годовом выражении», — указывается в материалах Минэкономразвития.