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17:31 (мск), источник: ТАСС

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на 1,3%. Кроме того, министерство ожидает сохранения темпов роста ВВП в IV квартале на уровне III квартала, говорится в материалах Минэкономразвития.

Источник: AP 2019

«В IV квартале 2019 года ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году (1,3%)», — отмечают в министерстве.

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Росстат предварительно оценил годовой рост российской экономики в III квартале в 1,7%.

По оценке Минэкономразвития, в III квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в квартальном выражении (с исключением сезонного фактора).

Так, в III квартале ВВП вырос на 0,5% по отношению к предыдущему кварталу. Во II квартале была отмечена аналогичная динамика, а в I квартале — снижение на 0,1%.

«Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5−2% в годовом выражении», — указывается в материалах Минэкономразвития.

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