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02:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — сказал Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

Как подчеркнул российский лидер, власти страны не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру.
Владимир Путин

Президент напомнил, что в октябре 2019 года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
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