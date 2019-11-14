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11:32 (мск), источник: Forbes

Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке

Большинство крупнейших российских банков снизили ипотечные ставки. Основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ до минимума за шесть лет, но есть и другой фактор — падение выдачи ипотеки. Подправить статистику банкам помогут грядущие новогодние праздники и стимулирующие спрос спецпредложения.

Источник: РИА "Новости"

17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля снизили ипотечные ставки после того, как 25 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Смягчили условия ипотечного кредитования, в том числе, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», сообщила газета «Ведомости».

Мониторинг финансовых услуг, проведенный агентством Mars, показал, что среднее снижение ипотечных ставок в 20 крупнейших банках составило от 0,2 до 0,6 п. п. В Газпромбанке кредит на сумму от 10 млн рублей с первоначальным взносом выше 20% подешевел на 0,6 п. п. — до 8,1−8,4% годовых. Менее всего — на 0,2 п. п. — в этом банке подешевела ипотека на сумму до 6 млн рублей с аналогичным взносом — до 9−9,3% годовых. В банке «Возрождение» ставки по кредитам при 20%-ном первоначальном взносе снизились до 8,25−8,65% годовых. В «Открытии» ставки снизились на 0,4−0,5 п. п. (до 7,85%), в ВТБ — на 0,1−04 п. п. (до 8,6%). В Промсвязьбанке и Альфа-банке были понижены ставки рефинансирования ипотечных кредитов — до 8,85 и 8,69% соответственно.

В Сбербанке ставка была снижена лишь по программе субсидирования с застройщиками: кредиты сроком до семи лет подешевели на 0,2 п. п. до 7,1% годовых для зарплатных клиентов и 7,6% — для остальных.

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Некоторые банки снизили ставки по жилищным кредитам в рамках сезонных акций. «Абсолют банк» снизил ставку на 0,5 п. п. до 31 декабря 2019 года. Также временно, до конца года, понизил ставку на 0,2 п. п. банк Дом. РФ. В Россельхозбанке ставки упали на 1% до 31 января 2020 года.

Некоторые банки пока не снизили, но обещают снизить ставки в ближайшее время. Среди них «Санкт-Петербург»: с 14 ноября ставки по всем ипотечным программам будут снижены на 0,6−1,75 п. п., минимальная ставка не превысит 9%. Новое снижение ставок обещает «СМП банк». Банк «Возрождение» готовит к Новому году спецпредложение по ипотеке.


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Основная причина удешевления ипотеки — снижение ключевой ставки, но есть и другой фактор — падение выдач, пишут «Ведомости». По данным ЦБ, в сентябре банки выдали на 12,5% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. «Банки будут стимулировать рост выдач, так как пока динамика рынка отстает от прошлогодних показателей», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, подправить статистику банкам помогут новогодние праздники и спецпредложения, стимулирующие спрос.

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