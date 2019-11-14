Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке

17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля снизили ипотечные ставки после того, как 25 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Смягчили условия ипотечного кредитования, в том числе, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», сообщила газета «Ведомости».
Мониторинг финансовых услуг, проведенный агентством Mars, показал, что среднее снижение ипотечных ставок в 20 крупнейших банках составило от 0,2 до 0,6 п. п. В Газпромбанке кредит на сумму от 10 млн рублей с первоначальным взносом выше 20% подешевел на 0,6 п. п. — до 8,1−8,4% годовых. Менее всего — на 0,2 п. п. — в этом банке подешевела ипотека на сумму до 6 млн рублей с аналогичным взносом — до 9−9,3% годовых. В банке «Возрождение» ставки по кредитам при 20%-ном первоначальном взносе снизились до 8,25−8,65% годовых. В «Открытии» ставки снизились на 0,4−0,5 п. п. (до 7,85%), в ВТБ — на 0,1−04 п. п. (до 8,6%). В Промсвязьбанке и Альфа-банке были понижены ставки рефинансирования ипотечных кредитов — до 8,85 и 8,69% соответственно.
В Сбербанке ставка была снижена лишь по программе субсидирования с застройщиками: кредиты сроком до семи лет подешевели на 0,2 п. п. до 7,1% годовых для зарплатных клиентов и 7,6% — для остальных.
Некоторые банки снизили ставки по жилищным кредитам в рамках сезонных акций. «Абсолют банк» снизил ставку на 0,5 п. п. до 31 декабря 2019 года. Также временно, до конца года, понизил ставку на 0,2 п. п. банк Дом. РФ. В Россельхозбанке ставки упали на 1% до 31 января 2020 года.
Некоторые банки пока не снизили, но обещают снизить ставки в ближайшее время. Среди них «Санкт-Петербург»: с 14 ноября ставки по всем ипотечным программам будут снижены на 0,6−1,75 п. п., минимальная ставка не превысит 9%. Новое снижение ставок обещает «СМП банк». Банк «Возрождение» готовит к Новому году спецпредложение по ипотеке.
Основная причина удешевления ипотеки — снижение ключевой ставки, но есть и другой фактор — падение выдач, пишут «Ведомости». По данным ЦБ, в сентябре банки выдали на 12,5% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. «Банки будут стимулировать рост выдач, так как пока динамика рынка отстает от прошлогодних показателей», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, подправить статистику банкам помогут новогодние праздники и спецпредложения, стимулирующие спрос.