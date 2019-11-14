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16:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Миллион в день. Сотрудники региональной энергетической компании зарабатывают как топ-менеджеры «Норникеля»

Гендиректор энергетической компании «Юнипро» Максим Широков зарабатывает около 1 млн рублей в день, несмотря на невысокую капитализацию предприятия и падение чистой прибыли. Причина может заключаться в том, что менеджмент сопротивляется вхождению в акционерный капитал финского государственного концерна Fortum. О ситуации рассказало издание Ura.ru.

Источник: AP 2019

Зарплатный парадокс

Чистая прибыль «Юнипро» в 2018 году упала до 18 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом сократившись на 62%. Между тем зарплаты правлению выросли втрое и превысили 800 млн рублей. Издание отметило, что владелец «Юнипро», немецкий концерн Uniper, по законам бизнеса должен был снизить доходы своих наёмных сотрудников, но не сделал этого.

Благодаря такому решению «Юнипро» становится едва ли не самой щедрой компанией России.

Например, члены правления «Норникеля» получают по 24,7 млн рублей в месяц на человека, но капитализация компании — больше 2 трлн рублей, а «Юнипро» — всего 164 млрд рублей, то есть в 12 раз меньше.

Есть объяснение?

Выплаты менеджменту «Юнипро» могут быть наградой за сопротивление финскому госпредприятию Fortum, которое хочет стать инвестором. В 2018 году Fortum купил 49,9% Uniper, а больше не смог — помешала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Ведомство было вынуждено блокировать сделку, потому что «Юнипро» внесло «Водоканал» Сургутской ГРЭС-2 в реестр естественных монополий.

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что менеджмент российской компании намеренно сорвал сделку.
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50,8% Fortum принадлежит правительству Финляндии, а закон РФ запрещает иностранным государствам владеть стратегическими объектами.

«Вот Fortum покупает сети, генерирующие объекты на многие миллиарды; он готов инвестировать. И у него вот такой водоканальчик стоимостью 0,0001% от этого объекта, но он стратегический. Из-за этого он (Fortum) не может получить контроль, хотя он договорился с инвесторами, что может его получить. А “Юнипро” не хочет, чтобы Fortum получил контроль, и само подаёт нам, чтобы мы внесли объект в реестр естественных монополий, — сказал Артемьев. — И они (Fortum) говорят: мы не можем инвестировать в энергетику. И причем здесь эта фитюлька (водоканал)? И у нас таких — двадцать случаев, когда мы не можем принять законное решение: получается, что этот маленький хвостик крутит огромной “собакой”, интересами нашей страны и жителей».


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К проблеме подключились на самом высшем уровне. В июне президент Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину разобраться в ситуации. В детали сделки углубился и глава комиссии по иностранным инвестициям премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отличная работа

Издание сделало вывод, что Uniper прощает российским менеджерам даже техногенные катастрофы. В 2017 году сгорел новый 800-мегаваттный энергоблок Берёзовской ГРЭС в Красноярском крае.

По оценке экспертов, сумма прямых и косвенных потерь «Юнипро» из-за ЧП превысила 100 млрд рублей — немецкие акционеры получили меньше за последние 10 лет. Но топ-менеджеры по-прежнему становятся богаче, заключили журналисты.

Анатолий Круглов

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