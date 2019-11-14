17:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Минфин не поддержал идею введения валютных ограничений в России
Министерство финансов не поддержало идею комитета Госдумы по экономической политике о введении валютных ограничений в России.
Ранее в своем заключении на доклад ЦБ об основных направлениях
«Мы уговаривали ЦБ отпустить валютный курс раньше, чем он это сделал. Я считаю, что именно регулирование курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП страны сократился на 9%», — обосновал позицию ведомства заместитель министра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).
Моисеев напомнил, что к 1992 году все страны с развитой экономикой отменили валютные ограничения. «Это полная глупость и не работает», — добавил он.
Как сообщил глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков, Госдума не планирует обсуждать идею введения валютного коридора, введения валютных ограничений на движение капитала.
«Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг
В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса. При этом регулятор сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.