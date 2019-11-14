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19:35 (мск), источник: RNS

Росстат оценил рост числа пенсионеров в России

Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2019 года составило 46,48 млн человек, это на 9,7% выше, чем в 2012 году, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился RNS.

Источник: РИА "Новости"

С 2012 по 2018 год на 56% выросло число пенсионеров, пострадавших в результате техногенных катастроф и членов их семей, и на 20,5% снизилось число получающих пенсию по инвалидности.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года на 1000 человек населения приходилось 316,7 пенсионеров.

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Как заявили RNS в Минтруде, комментируя рост числа пенсионеров в стране, «меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007−2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни».

«В целом по России ожидаемая продолжительность жизни выросла. Это также связано с улучшением условий и характера труда. Технологические изменения, направленные на уменьшение тяжелых и вредных условий труда, произошли практически во всех отраслях экономики», — добавили в Минтруде.


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Отмечается, что, по данным ВНИИ труда Минтруда, существенно сократился ручной труд, сократилось количество рабочего времени по году, увеличено количество выходных дней и дней отпуска.

Кроме того, в последнее время на пенсию уходит более многочисленное послевоенное поколение.
Минтруд

По данным Росстата, с 2012 года в 1,6 раза выросло число пенсионеров, пострадавших в результате радиационных и техногенных кадастров и членов их семей. По состоянию на 1 января 2019 года их число составило 443 тысячи человек.

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В Минтруде отметили, что наибольший рост численности этой категории — на 40,9% -произошел с 1 января 2016 по 1 января 2019 года «в связи с достижением в этот период пенсионного возраста, дающего право на назначение пенсии, лицами, участвовавшими в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Согласно статистике, в период с 2012 по 2018 год на 20,5% до 2,137 млн человек снизилось число получающих пенсию по инвалидности. В Минтруде отметили, что снижение их численности связано с тем, что по закону территориальные органы Пенсионного фонда производят в беззаявительном порядке перевод получателей с пенсии по инвалидности на пенсию по старости либо социальную пенсию с момента достижения общеустановленного пенсионного возраста при наличии условий для назначения соответствующего вида пенсии.

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