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22:52 (мск), источник: Ведомости

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

В июне основатель автодилера Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании. Финансовым консультантом стал CrestPrecise, юридическим советником — компания Bryan Cave Leighton Paisner.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу. «Будем формировать закрытый список претендентов», — сказал он. Кто войдет в список, Петров не уточнил.

Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным, сообщил «Ведомостям» представитель Delance.
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По его словам, вопрос о продаже предварительно согласован советом директоров «Рольфа». На первоначальном этапе Delance ожидает предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, в который входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. На вопрос о том, входят ли в закрытый список конкуренты «Рольфа», он отвечать отказался: «Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим. Мы не будем комментировать названия компаний».

Компания «Рольф» проинформирована о решении акционера начать поиск покупателя, продолжает работать без изменений, сообщил представитель автодилера. Представитель Bryan Cave Leighton Paisner отказался от комментариев.


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По данным ЕГРЮЛа и кипрского реестра, бенефициар 98,32% Delance — сын Петрова Александр, 1,68% — у Игоря Малярова, бывшего владельца дилера «Пеликан-авто», которого «Рольф» купил в 2016 г.

В июне Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По данным Следственного комитета (СКР), в 2014 г. Петров, владелец и руководитель ООО «Рольф» и «Рольф эстейт» и Panabel Limited, вступил в сговор с их руководителями, чтобы вывести средства «Рольфа» на счета Panabel.

СКР считает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о покупке «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по многократно завышенной цене в 4 млрд руб.
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Затем, по данным следствия, через подконтрольный Петрову банк на счет кипрской компании 4 млрд руб. поступило в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам, считает следствие.

Компания «Рольф» проинформирована о решении акционера начать поиск покупателя, продолжает работать без изменений, сообщил представитель автодилера. Помимо основателя «Рольфа» обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (находится за границей), гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия, а также бывший директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро. Последнего Басманный суд Москвы отправил под домашний арест.

Петров все обвинения отрицал. Он связывал дело с попыткой рейдерского захвата, а также его политической позицией.

Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007—2016 гг.…, голосовал против некоторых громких законопроектов, например о запрете на усыновление детей американцами и пакета Яровой, финансировал некоторых оппозиционных политиков.

Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки. В начале сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Петрова, он объявлен в международный розыск.

То, что «Рольф» будет выставлен на продажу, было ожидаемо после того, как в отношении Петрова было заведено уголовное дело, говорит партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Нередко в России уголовные дела служат способом понизить цену в переговорах, считает он. В такой ситуации дисконт может достигать нескольких десятков процентов к рыночной цене, считает он.

Кирилл Буланов, Татьяна Романова, Наталья Ищенко, Екатерина Бурлакова, Антон Филатов

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