11:08 (мск), источник: РИА Новости
Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали самые подделываемые документы.
Как сообщает RT, чаще всего нотариусам удается выявить фальшивые доверенности. В больших городах на их долю приходится от 55% до 65% от общего числа подделок.
Нередко — от 15% до 20% от числа выявленных случаев — клиенты контор предоставляют поддельные нотариально удостоверенные (с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика) переводы документов, например, образовательных сертификатов или паспортов с искаженными данными.
В 10−15% случаев речь идет о подделке завещаний, договоров
В ФНП отметили, что нотариусам стало легче проверять подлинность документов после внедрения Единой информационной системы (ЕИС).