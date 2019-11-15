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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали самые подделываемые документы.

Источник: РИА Новости

Как сообщает RT, чаще всего нотариусам удается выявить фальшивые доверенности. В больших городах на их долю приходится от 55% до 65% от общего числа подделок.

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Нередко — от 15% до 20% от числа выявленных случаев — клиенты контор предоставляют поддельные нотариально удостоверенные (с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика) переводы документов, например, образовательных сертификатов или паспортов с искаженными данными.

В 10−15% случаев речь идет о подделке завещаний, договоров купли-продажи.

В ФНП отметили, что нотариусам стало легче проверять подлинность документов после внедрения Единой информационной системы (ЕИС).

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