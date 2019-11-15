Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи. Однако при выпуске монеты необходима уверенность, что она прослужит 20−30 лет, а из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», подчеркнул Демиденко.
Сейчас регулятор следит за ситуацией, и, если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске 50-рублевой монеты, то такое решение будет принято, подчеркнул представитель ЦБ РФ.
5 ноября Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».