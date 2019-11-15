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12:04 (мск), источник: Известия

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.

Источник: Reuters
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По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи. Однако при выпуске монеты необходима уверенность, что она прослужит 20−30 лет, а из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», подчеркнул Демиденко.

Сейчас регулятор следит за ситуацией, и, если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске 50-рублевой монеты, то такое решение будет принято, подчеркнул представитель ЦБ РФ.

5 ноября Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
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