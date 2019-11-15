10:24 (мск), источник: Forbes
Банки захотели получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки захотели получать от клиентов декларации о доходах, чтобы учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов. Идея обсуждается с ЦБ.
Крупные банки предложили ЦБ дать их клиентам возможность самостоятельно предоставлять декларации о доходах, что позволило бы им учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов. О том, что идея дополнить механизм расчета показателей долговой нагрузки заемщиков их добровольным заявлением о своих доходах обсуждается в том числе с представителями регулятора, сообщили РБК информированные источники,
Также банки могут запросить выписку с лицевого счета клиента в Пенсионном фонде или данные в Федеральной налоговой службе.
«Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — объяснил изданию суть идеи зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он уточнил, что после того, как данные о доходе клиента отобразятся в кредитной истории, доступ к ней по запросу получат другие участники рынка. Панферов подчеркнул, что предложения банков по механизму самодекларирования могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях».
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, идея