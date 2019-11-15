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10:24 (мск), источник: Forbes

Банки захотели получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки захотели получать от клиентов декларации о доходах, чтобы учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов. Идея обсуждается с ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Крупные банки предложили ЦБ дать их клиентам возможность самостоятельно предоставлять декларации о доходах, что позволило бы им учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов. О том, что идея дополнить механизм расчета показателей долговой нагрузки заемщиков их добровольным заявлением о своих доходах обсуждается в том числе с представителями регулятора, сообщили РБК информированные источники, пресс-служба ЦБ и представители двух крупных банков и бюро кредитных историй (БКИ).

В настоящее время при оценке дохода заемщика банки используют официальные документы, в том числе справку 2-НДФЛ и справку о доходах от работодателя, а также декларацию об уплаченных налогах для индивидуальных предпринимателей.

Также банки могут запросить выписку с лицевого счета клиента в Пенсионном фонде или данные в Федеральной налоговой службе.

Теперь банки предлагают, чтобы клиент самостоятельно сообщал им о своем доходе и эти данные в течение какого-то времени были бы частью его кредитной истории.
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«Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — объяснил изданию суть идеи зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он уточнил, что после того, как данные о доходе клиента отобразятся в кредитной истории, доступ к ней по запросу получат другие участники рынка. Панферов подчеркнул, что предложения банков по механизму самодекларирования могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях».

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, идея по-новому оценивать заработок заемщиков зародилась в ходе внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН). С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт на сумму свыше 10 000 рублей. ЦБ уверен, что новый показатель снизит заинтересованность банков в выдаче необеспеченных кредитов чрезмерно закредитованным заемщикам и «охладит» потребкредитование.

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