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14:24 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. «Нафтогаз» не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20−25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Источник: AP 2019

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к прямым продажам газа Киеву, который сейчас платит за него на 25% больше, так как приобретает сырье в Европе и поставляет его в реверсном режиме.

«Газ из России и так должен быть на 20−25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку “Газпром” при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20−25% — это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — написал Витренко на своей странице в фейсбуке.

По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии».

«Причем скидка в 20−25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить “Газпром” по решению Стокгольмского арбитража», — заключил топ-менеджер.

Россия и Украина имеют взаимные притязания по поставкам и транзиту газа, действующие контракты истекают, о продлении или заключении новых стороны пока договориться не могут.

Пятого ноября «Нафтогаз» оценил все свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.

В Москве предложили решить «газовую проблему» пакетно, то есть обнулить все споры. В Киеве эту инициативу не поддержали.

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