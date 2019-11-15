«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к прямым продажам газа Киеву, который сейчас платит за него на 25% больше, так как приобретает сырье в Европе и поставляет его в реверсном режиме.
«Газ из России и так должен быть на 20−25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку “Газпром” при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20−25% — это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — написал Витренко на своей странице в фейсбуке.
По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии».
«Причем скидка в 20−25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить “Газпром” по решению Стокгольмского арбитража», — заключил топ-менеджер.
Россия и Украина имеют взаимные притязания по поставкам и транзиту газа, действующие контракты истекают, о продлении или заключении новых стороны пока договориться не могут.
Пятого ноября «Нафтогаз» оценил все свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
В Москве предложили решить «газовую проблему» пакетно, то есть обнулить все споры. В Киеве эту инициативу не поддержали.