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14:33 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе срыва транзита газа через Украину.

Источник: РИА Новости

Накануне Путин заявил, что Россия готова заключить новое соглашение по транзиту с Украиной, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев приведет нормы энергетического законодательства в соответствие с европейскими законами.

Коболев подтвердил, что у Украины есть такое обязательство перед Евросоюзом.

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — написал Коболев в Фейсбуке.

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Руководитель украинской компании также заявил, что «Нафтогаз» никогда не отказывался покупать российский газ по рыночным ценам.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания-оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий.

Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Действующее соглашение о транзите истекает 31 декабря, поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать независимую компанию до 1 января.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона сделала «Нафтогазу» все необходимые предложения, а также отметил, что до принятия европейского законодательства Киеву «достаточно далеко».

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