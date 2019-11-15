«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа

Накануне Путин заявил, что Россия готова заключить новое соглашение по транзиту с Украиной, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев приведет нормы энергетического законодательства в соответствие с европейскими законами.
Коболев подтвердил, что у Украины есть такое обязательство перед Евросоюзом.
«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — написал Коболев в Фейсбуке.
Руководитель украинской компании также заявил, что «Нафтогаз» никогда не отказывался покупать российский газ по рыночным ценам.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания-оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий.
Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Действующее соглашение о транзите истекает 31 декабря, поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать независимую компанию до 1 января.
В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона сделала «Нафтогазу» все необходимые предложения, а также отметил, что до принятия европейского законодательства Киеву «достаточно далеко».