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15:48 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты опровергли возможность запрета посуточной аренды жилья в России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Постановление правительства РФ о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов не приведет к ограничениям в области посуточной аренды жилья, считают эксперты, опрошенные «Интерфакс».

Источник: Reuters

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.

Некоторые СМИ сообщили, что документ может сделать невозможной посуточную аренду жилья в России.

Эксперты успокаивают

Как пояснила директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, документ не подразумевает запрета на посуточную аренду.

Она отметила, что постановление является подзаконным актом и вносит правки в правила пользования жилыми помещениями, утвержденным ранее.

Оно конкретизирует нормы, установленные принятым ранее законом о запрете размещения гостиниц и хостелов в жилых домах.

Кроме того, подчеркнула она, даже если бы такой запрет появился, его невозможно было бы реализовать в нашей стране.

В свою очередь руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова указывает, что гостиничные услуги в квартирах традиционно оказываться не могут, при этом сдача квартиры в аренду на любой срок остается законной.

Смирнова напомнила, что Жилищный Кодекс не запрещает сдачу квартиры в субаренду, поэтому сдача посуточно возможна.
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«Другое дело, что этот бизнес должен быть узаконен с налоговой точки зрения. Но посуточная аренда — это не гостиничная услуга, поэтому новое постановление никак не регулирует посуточную аренду жилых квартир», — пояснила Смирнова.

Минстрой разъясняет

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин пояснил, что постановление правительства не ограничивает права аренды жилья.


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Он напомнил, что с 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. «Аренда квартир не является гостиничными услугами», — заявил замминистра.

Постановление правительства РФ направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями, оно не ограничивает прав граждан на аренду квартир, заключил Стасишин.

В России уже действует закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах.
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Согласно документу, с 1 октября «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Как заявляли власти, закон направлен на обеспечение прав жильцов домов и борьбу с «проблемными» хостелами. Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.

В комментариях к закону неоднократно отмечалось, что законодательство не запрещает собственникам квартир сдавать их в аренду.

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