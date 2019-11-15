Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ узнали, какие активы Дерипаски находятся под санкциями

Адвокаты российского бизнесмена Олега Дерипаски впервые в ходе судебного разбирательства перечислили его активы, которые находятся под санкциями, сообщает РБК. В распоряжении издания оказался документ, переданный господином Дерипаской в суд 5 ноября (он добивается снятия ограничений).

Источник: РИА "Новости"

Один из активов, который упоминается адвокатами, — контролирующая доля в Basic Element Inc. Компания работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в США. В тот момент, когда против Basic Element Inc. ввели санкции, у нее были банковские счета (в частности, в банке Wells Fargo) и право аренды на недвижимость. В результате счета компании заблокировали, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил с ней отношения. В результате этого на предприятии не осталось ни одного сотрудника, и его работа оказалась парализована.

Еще один актив — американская Rusal America Corp., которая специализируется на продаже алюминия в США. Компания снимает офисы в здании в Нью-Йорке (арендные права на него принадлежали Basic Element Inc.). После введения санкций против компании UC Rusal, закрыли счета Rusal America Corp. в банке JPMorgan Chase. Компания восстановила свою деятельность в начале 2019 года, после того как Олег Дерипаска уступил контроль над компанией, и санкции против Rusal отменили.

Новость
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

«Ответчики (Минфин США и его санкционное подразделение OFAC. —"Ъ») хорошо осведомлены об обширных активах, которыми владел Дерипаска в США во время внесения его в санкционный список, — отметил адвокат бизнесмена Эрик Феррари. На какую сумму были заморожены активы, не уточняется.

Напомним, компании Олега Дерипаски попали под американские санкции за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «Русал», сняли ограничительные меры после того, как предприниматель отказался от контроля над ними. Решение о санкциях в отношении другого актива бизнесмена, ГАЗа, должны были принять 23 октября 2018 года. Однако этот срок несколько раз отодвигался, последний раз — до 31 марта 2020 года.

 Полковник-миллиардер планировал побег?
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами
Пятерых россиян заразили ВИЧ в больнице
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Сборная России потеряла одного из лидеров перед игрой с Бельгией
Как выглядит морское дно без воды (фото)
У группы Little Big вышел новый безумный видеоклип
Ученые нашли самое мертвое место на Земле
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая Елена Малышева рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги. Их она обсудила с коллегами-соведущими в эфире программы «Жить здорово!», запись доступна на сайте Первого канала.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый рейд ГИБДД: можно получить 15 суток ареста Суды не слишком благосклонны к водителям, игнорирующим предписания полицейских
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
А вот мой Ванечка. 360
Квартиры площадью 11 кв. метров в Москве 240
Просят придти и сделать работу за нянечку. 158
А вы бы одолжили ?Продолжение истории . 136
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь