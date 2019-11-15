Производители алкоголя выступили за сохранение ванилина в водке

По мнению эксперта, в документе «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу с 2021 года, есть положения, которые требуют корректировки. Косарев отметил, что всего в алкогольной отрасли обнаружено около 27 несоответствий.
«Одно из них касается упоминания о том, что в производстве водки могут быть использованы только ингредиенты растительного происхождения», — приводит его слова телеканал «360».
Он отметил, что одновременно с этим в рецептуре водки нередко используются и другие ингредиенты, например, ванилин.
«Ванилин очень распространен, он присутствует во многих рецептах», — цитирует эксперта НСН. Поэтому он считает, что очень важно добиться того, чтобы эти компоненты исключили из регламента, и их можно было бы использовать в рецептуре, уточняет сайт kp.ru.
Устранить все ошибки в техрегламенте нужно до 2021 года, пишет «Федеральное агентство новостей».
При этом глава союза выразил уверенность, что с прилавков алкогольная продукция с нерастительными добавками в составе не исчезнет.
Ранее в этот же день появилась информация, что с 2021 года может прекратиться производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками. Причиной станет новый техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».
В декабре 2018 года Совет Евразийской экономической комиссии принял техрегламент. Переходный период до 10 января 2021 года необходим, чтобы внести необходимые поправки в законы стран ЕАЭС, а также дать производителям алкогольных напитков время подготовиться к новым требованиям.