09:13 (мск), источник: Известия
В России упал спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
При этом отмечается серьезный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
Так, в период с января по октябрь спрос на сигареты упал на 5%, отметил оператор фискальных данных «Платформа ОФД», проанализировавший данные с 900 тыс. касс по всей стране.
Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%.
В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
«Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет. Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках», — отметил директор по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.
Одновременно аналитики констатируют снижение спрос в аптеках на лекарства для борьбы с никотиновой зависимостью. По данным DSM Group, с начала года было продано 3,1 млн таких препаратов, что на 200 тыс. меньше, чем годом ранее.
Специалисты считают, что подобные тенденции говорят о попытках россиян бросить курить с помощью перехода на электронные сигареты и вейпы.
«С самого начала маркетинговая политика этих устройств предлагала идею их малой вредности, то это тоже играло свою “положительную” роль. Но сегодня, когда мы уже примерно знаем, что они, мягко говоря, не безвредны, их “полезность” рассеивается», — указал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
13 ноября ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм человека. Специалисты выяснили, что даже кратковременное использование таких приборов вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих