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11:27 (мск), источник: Ведомости

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса.

Источник: Reuters

На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше. На третьем месте в списке миллиардеров — председатель и гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в $103 млрд.

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Росту доходов Гейтса способствовало решение министерства обороны США заключить с Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд, отмечает агентство. О результатах тендера было объявлено в конце октября, до этого главным претендентом на контракт считался Amazon. По условиям договора Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Американские СМИ допускали, что на решение Пентагона мог повлиять президент Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Amazon и лично Безоса.

На прошлой неделе Forbes сообщал, что Арно временно обогнал Гейтса в списке богатейших людей мира. Состояние француза выросло до $107 млрд на фоне новостей о том, что LVMH ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co.

Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг богатейших людей мира, составляемый специалистами агентства Bloomberg. Аналитики оценивают личные состояния бизнесменов по ряду показателей, в частности рыночным котировкам принадлежащих им активов.

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