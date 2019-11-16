13:45 (мск), источник: ТАСС
Эксперты назвали средний размер потребкредита в России
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. За девять месяцев 2019 года он вырос на 10% на фоне снижения ставок.
Рост среднего размера потребительских кредитов на 10% до 183 тыс. рублей за
По данным организации, за три квартала банки выдали на 6% (12,2 млн рублей) потребительских кредитов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем кредитов достиг 2,23 трлн рублей, показав рост на 16,2% за отчетный период.
«Рост связан с активностью банков и потребителей на рынке. Структурное несоответствие между изменением количества и сумм кредитов обусловлено тем, что кредиторы стимулируют потребителей получать более крупные суммы потребительских кредитов за счет более низкой процентной ставки по ним», — приводит
Так, средняя сумма кредита выросла с 167 тыс. рублей по итогам девяти месяцев 2018 года до 183 тыс. рублей.
По его мнению, средняя сумма потребительского кредита до конца года останется на текущем уровне с минимальными отклонениями, что связано с регуляторной активностью на рынке.
Ранее ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян. Для «охлаждения» сегмента с 1 октября кредитные организации обязали учитывать показатель долговой нагрузки заемщика — то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам, а это для него невыгодно. «Эквифакс» имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2 тыс организациями.