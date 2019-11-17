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10:41 (мск), источник: Ведомости

Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам

После решения ЦБ банки стали быстрее уменьшать доходность депозитов.

Источник: М. Стулов / Ведомости

Резкое снижение ключевой ставки Центробанка в конце октября (сразу на пол процентного пункта до 6,5%) ударило по интересам вкладчиков. После небольшой паузы банки принялись вслед за регулятором дружно уменьшать доходность рублевых вкладов.

За прошедшие после октябрьского падения ключевой ставки три недели уже 22 из 30 банков с наибольшими портфелями вкладов населения успели тем или иным образом снизить ставки рублевых депозитов. Среди них «большая десятка» в полном составе: Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк (МКБ).

Причем Сбербанк, «ФК Открытие» и Россельхозбанк успели скорректировать условия вкладов дважды.

В зависимости от банка совокупное снижение максимальных ставок достигает 0,4−1,1 процентного пункта (п. п.).

Кто последним снизил ставки

Только за последнюю неделю рублевые ставки всех либо отдельных вкладов скорректировали банк ВТБ, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, МКБ, а также «Русский стандарт», УБРиР, «Ренессанс кредит» (повторно) и другие.

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К примеру, в среду, 13 ноября, ВТБ снизил ставки всех рублевых депозитов, включая промовклады, на 0,25−0,45 п. п. Его максимальная ставка упала до 5,93% годовых (по полугодовому дистанционному промовкладу).

В пятницу, 15 ноября, также поступил Россельхозбанк, повторно снизив ставки базовых вкладов и акционного предложения на 0,3−0,5 п. п. Максимальная ставка его розничного вклада с учетом акции упала с 7,5 до 7% годовых (вклад на 3 года с начислением дохода в конце срока), без учета — на 0,4 п. п. до 6,8%.


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В тот же день МКБ опустил максимальную ставку своего самого выгодного депозита «Мега Online» с 7,2 до 7% годовых. Так же, на 0,2 п. п., снизились ставки Совкомбанка (по базовым вкладам) и «ФК Открытие» (по флагманскому вкладу «Надежный» при сумму от 750 000 руб. для всех сроков вложений, кроме 367 дней; при этом для сумм менее 750 000 руб. ставки подросли на 0,2 п. п.).

В результате коррекций последней недели средняя максимальная ставка топ-10 банков уже к концу текущей декады может вплотную приблизиться к историческому минимуму с 2009 г. в 6,052% или даже обновить его.

Что ждет вкладчиков к Новому году

Свое поведение банки оправдывают, прежде всего, резким снижением ключевой ставки. «В настоящий момент на рынке наблюдается тенденция по снижению ставок по депозитам, связанная с конъюнктурой рынка и недавним снижением ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п.», — объяснила действия банка ВТБ его пресс-служба, добавив, что «банк последним из крупнейших финансовых организаций принял решение о снижении ставок по ключевой линейке вкладов».

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Аналитики поддерживают эту версию. «Процентные ставки находятся в понижательном тренде, ЦБ последовательно снижает ключевую ставку. Одновременно сокращаются объемы выдачи ипотеки, корпоративное кредитование стагнирует, и чтобы конкурировать за заемщиков, банкам приходится вновь и вновь понижать кредитные ставки, что создает давление на маржу. Частично компенсировать это давление приходится за счет вкладчиков», — объясняет расклад старший аналитик Moody’s Ольга Ульянова.

Вероятность дальнейшего падения ставок депозитов сохраняется, считает аналитик BCS Global Markets Елена Царева: в декабре возможно очередное понижение ключевой ставки ЦБ. Вкладчикам остается надеяться, что оно будет несильным.

По словам Царевой, если ЦБ оставит ставку на прежнем уровне или изменит незначительно (не более 25 базисных пунктов), эффект от этого может быть нивелирован за счет новогодних акций для вкладчиков.

Ульянова также не ожидает драматического падения ставок по вкладам до конца года, в первую очередь по причине сезонных специальных предложений.

Банки хотели бы более агрессивно снижать ставки вкладов, но перед Новым годом людям требуется особая мотивация, чтобы оставить сбережения на депозитах, поясняет Царева.

Людмила Коваль, Юлия Петрова

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 Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам
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