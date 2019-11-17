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15:34 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам стало тяжелее выплачивать кредиты

В 2019 году доля досрочно погашенных россиянами кредитов оказалась на самом низком уровне за последние шесть лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Источник: Reuters

По итогам первых десяти месяцев 2019 года уровень досрочных погашений составил 22,7%, что на 1,7% меньше, чем за весь 2018 год. При этом эксперты НБКИ отмечают, что доля досрочно погашенных кредитов снижается уже не первый год: в 2016 году она составляла 28,6%, а в 2017 году — 28,3%.

Чаще всего с опережением графика россияне платят по автокредитам. В течение десяти месяцев 2019 года 30,1% автокредитов закрывались раньше срока, однако по итогам 2018 года этот показатель составлял 35%, а по итогам 2017-го — 38,6%.

Доля досрочно погашенных необеспеченных кредитов сократилась на 3,2% — до 24,4%.

Вместе с тем россияне стали быстрее закрывать кредитные карты: в 2019 году 16,5% погашений произошли с опережением графика, в то время как в 2018 году этот показатель составлял всего 12,1%. Также незначительно вырос объем досрочных погашений по ипотеке — с 11,5% в прошлом году до 13% в 2019-м.

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Эксперты связывают снижение способности должников к досрочному погашению кредитов с ростом финансовой нагрузки и ухудшением материального положения россиян.

«Снижение доли досрочных погашений отчасти можно объяснить снижением реальных располагаемых доходов населения, при котором все больше средств уходит на текущие потребности и не может быть направлено в счет досрочного погашения по кредиту», — заявила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.


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В свою очередь, старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение доли досрочных погашений связано с понижением ставок по кредитам:

Это снижает итоговую переплату и демотивирует заемщика выплачивать кредит досрочно.

Ранее стало известно, что за три квартала 2019 года российские банки выдали на 6% больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом средний размер потребительского кредита в России за январь — сентябрь 2019 года вырос на 10% и составил 183 000 рублей.

По данным Центробанка, совокупная долговая нагрузка россиян в конце октября достигла 10,6%, что стало максимумом с 2012 года.

Анатолий Круглов

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