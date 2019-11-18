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12:32 (мск), источник: ТАСС

Володин назвал темпы роста российской экономики недостаточными

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/ — Спикер Госдумы также отметил неэффективность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е годы и советское время.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает существующие темпы роста российской экономики недостаточными для решения задач, стоящих перед страной. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе парламентских слушаний в корпоративном университете Сбербанка на тему «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ»:

Рост экономики недостаточен. Конечно, это нас не может не беспокоит. Если только мы не выйдем на рост экономики свыше 3%, нам будет дальше сложно.

Спикер нижней палаты обратил внимание на важность законодательных стимулирующих мер. «В этой связи придаем большое значение рассмотрению пакета законопроектов, которые сегодня правительство внесло», — подчеркнул он, говоря о пакете инвестиционных инициатив кабмина.

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Речь идет о законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», стимулирующих налоговых мерах, уточнении условий предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на капитальные вложения и оптимизации инвестиционного законодательства в целом.

В связи с этим Володин отметил неэффективность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е годы и советское время. «Они не решают тех проблем и задач, которые стоят перед страной», — считает он.


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Председатель Думы напомнил о поставленной президентом задаче выйти на темпы роста экономики выше среднемировых. «Страна может развиваться, если растет экономика», — резюмировал Володин.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики РФ составят 1,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году. Банк России в сентябре понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8−1,3% с 1−1,5%.

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