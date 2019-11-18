Полусладкое на уровне глаз. Российские вина предложили разместить поближе к покупателям

Сейчас вина, как и другие алкогольные напитки, можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время. В дневное время реклама алкоголя запрещена, но для российских вин нужно сделать исключение, предположили депутаты.
Также парламентарии хотят обязать размещать российское вино на отдельных стендах и лучших местах. Ими считаются полки на уровне глаз покупателя или чуть ниже. При этом продукцию из российского винограда предложили маркировать соответствующей надписью, а всё остальное — запретить называть российским.
Размещение на отдельных стендах и стеллажах на продажах продукции не скажется, отметили представители сферы розничной торговли. В крупных сетях вино и без того делится по странам происхождения, а российские вина лидируют в продажах.
Тем не менее, проект одобрили в правительстве, указав на необходимость его доработки. В частности, в Госдуме предложили поддержать производителей российского вина на государственном уровне: освободить на пять лет от налогов и разрешить брать льготные кредиты и открывать магазины площадью до 10 кв.м. Часть предложений единороссов могут принять в рамках нацпроекта по поддержке малого бизнеса.