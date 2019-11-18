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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, это дело самих IT-компаний — выбирать корпоративную модель управления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Яндекс» в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка «золотая акция» интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров «Яндекса» и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов — в частности, согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров 20 декабря 2019 года. Как отмечала компания, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей, при этом не влияет на операционную деятельность компании.

«Естественно, ни о каком согласовании с Кремлем речь идти не может. Это корпоративные дела, и здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Я только что говорил, что мы не имеем права в это вмешиваться, и самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять», — добавил он в ответ на вопрос, может ли такой формат работы применяться к каким-то другим значимым российским IT-компаниям.

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