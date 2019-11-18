16:09 (мск), источник: РИА Новости
Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, это дело самих
«Яндекс» в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка «золотая акция»
Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров 20 декабря 2019 года. Как отмечала компания, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей, при этом не влияет на операционную деятельность компании.
«Естественно, ни о каком согласовании с Кремлем речь идти не может. Это корпоративные дела, и здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Я только что говорил, что мы не имеем права в это вмешиваться, и самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять», — добавил он в ответ на вопрос, может ли такой формат работы применяться к