Российский «самолёт XXI века» резко подешевел

В «Иркуте» отказались комментировать информацию о сумме портфеля заказов, но подтвердили, что один МС-21 без техобслуживания и страховки стоит $97,9 млн. По факту покупатели отдадут за новый лайнер в среднем $51,5 млн.
В уменьшении стоимости самолётов заинтересовано государство — ему нужно развивать российскую технику, «особенно когда продажи идут плохо», заявил замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. Чем выше объём закупок, тем дешевле оказываются воздушные суда.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — второй после SSJ-100 гражданский самолёт, созданный в России. Он призван заменить Ту-154 и Ту-134. Вместимость лайнера — от 163 до 211 пассажиров. Сейчас МС-21 проходит серию испытаний, его сертификация и серийный выпуск ожидается в конце 2020-го — начале 2021 года.
По данным Счётной палаты, к концу 2018 года в МС-21 вложили более 158 млрд рублей. Общие затраты на проект до 2025 года составят, по предварительным подсчётам, около 440 млрд рублей.
Из 175 самолётов МС-21 почти треть (50) получит «Аэрофлот». Другие заказчики — Red Wings (16), «Ираэро» (10), лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин Финанс».
В начале октября МС-21 совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском — во время испытательного полёта обнаружилась техническая неисправность.