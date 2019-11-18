Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
15:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российский «самолёт XXI века» резко подешевел

Производитель новых российских самолётов МС-21 корпорация «Иркут» получит $9 млрд за 175 лайнеров, сообщил РБК со ссылкой на источники в правительстве и Объединенной авиастроительной корпорации. Изначальная цена этих лайнеров составляла $17,1 млрд.

Источник: РИА "Новости"

В «Иркуте» отказались комментировать информацию о сумме портфеля заказов, но подтвердили, что один МС-21 без техобслуживания и страховки стоит $97,9 млн. По факту покупатели отдадут за новый лайнер в среднем $51,5 млн.

Новость
МАКС-2019: самолет МС-21 совершил первый полет на публике. Из чего он состоит?

В уменьшении стоимости самолётов заинтересовано государство — ему нужно развивать российскую технику, «особенно когда продажи идут плохо», заявил замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. Чем выше объём закупок, тем дешевле оказываются воздушные суда.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — второй после SSJ-100 гражданский самолёт, созданный в России. Он призван заменить Ту-154 и Ту-134. Вместимость лайнера — от 163 до 211 пассажиров. Сейчас МС-21 проходит серию испытаний, его сертификация и серийный выпуск ожидается в конце 2020-го — начале 2021 года.

По данным Счётной палаты, к концу 2018 года в МС-21 вложили более 158 млрд рублей. Общие затраты на проект до 2025 года составят, по предварительным подсчётам, около 440 млрд рублей.

Из 175 самолётов МС-21 почти треть (50) получит «Аэрофлот». Другие заказчики — Red Wings (16), «Ираэро» (10), лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин Финанс».

В начале октября МС-21 совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском — во время испытательного полёта обнаружилась техническая неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Шахова

Читайте также
Зачем бизнесу распознавать наши лица и почему это вызывает беспокойство
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
РКН отстранил экспертов, нашедших сатанизм в песнях Егора Крида
Россиянка выманила у инвесторов миллионы на «Корпорацию Ромашка»
Рыжий кот работает в такси вместе с хозяином (видео)
В МВД раскрыли масштаб ущерба от коррупции в России
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Как изменится ваша жизнь после отказа от смартфона Хотите узнать?
Кино
Боярская и Матвеев снова поработали вместе Актеры озвучили героев VR-фильма
Авто
«Правильная» Camry, новый Hyundai и самый роскошный Mercedes Автосалон в Лос-Анджелесе является последней крупной автомобильной выставкой года. И в этом году многие компании приберегли много интересного для этого шоу
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Гости к гостям 426
Кризис среднего возраста или депрессия... 290
Цирк без животных? 286
Боюсь оставаться одна с младенцем 163
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь