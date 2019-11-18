Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
15:45 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа

«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС, говорится в сообщении российской компании.

Источник: AP 2019

Обязательным условием официального предложения «Газпрома» является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также «отмена решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

«“Газпром” ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 г.», — отмечается в сообщении компании.

Новость
Трамп и Украина. Как живет село возле газовых «вышек Байдена»

Подпись под документом поставил предправления российской компании Алексей Миллер. Копии официального предложения направлены министру энергетики Украины Алексею Оржелю и зампредседателю Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Ранее, 14 ноября президент Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа между Россией и Украиной. В качестве причин он назвал несколько обстоятельств. В частности, он обвинил «Нафтогаз» в обострении конфликта из-за подачи украинской компанией «иска на шесть с лишним миллиардов». По словам российского лидера, Украина все никак не может определиться, согласно какому законодательству следует договариваться о новом контракте — украинскому или европейскому.


Нажмите,
чтобы включить звук

До окончания действующего контракта на транзит российского газа через Украину остается чуть менее двух месяцев. Трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии пока ни к какому компромиссу не привели. Одним из принципиальных разногласий в процессе переговоров остается вопрос обнуления встречных судебных претензий «Нафтогаза» и «Газпрома», на чем настаивает российская сторона.

Предложение «нулевого» варианта было сделано украинским коллегам еще в начале 2019 г., сообщал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. В дальнейшем, необходимость прекращении судебных процессов, как обязательное условие продолжения транзита через Украину, неоднократно подчеркивали и в «Газпроме» и в профильных ведомствах. 30 октября жесткость российской позиции по этому вопросу подчеркнул президент России Владимир Путин: «надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон» (цитата по kremlin.ru).

Новость
«Газпром» лишился полного допуска к Opal

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в конце ноября. Но ни одна из сторон пока не сообщала о подтверждении сроков новой встречи в Брюсселе.

Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Около $3 млрд (с учетом накопившихся пеней за просрочку) «Нафтогазу» в качестве компенсации присудил в 2018 г. стокгольмский арбитраж. «Газпром» отказывается исполнять и оспаривает это решение. Еще около $7 млрд (штраф и пени за неоплату с 2016 г.) с российской компании рассчитывает взыскать Антимонопольный комитет Украины. В начале ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, сообщил, что в стокгольмский арбитраж передан новый иск к «Газпрому», еще на $12,2 млрд.

Ирина Чевтаева, Артур Топорков

Читайте также
 Airbnb заплатит $500 млн за Олимпийские игры
«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Кремль прокомментировал публикацию переговоров по делу МН17
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Российский «самолет XXI века» резко подешевел
В Германии выставили на продажу «русский» замок за 4,8 млн евро
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Как изменится ваша жизнь после отказа от смартфона Хотите узнать?
Кино
Боярская и Матвеев снова поработали вместе Актеры озвучили героев VR-фильма
Авто
«Правильная» Camry, новый Hyundai и самый роскошный Mercedes Автосалон в Лос-Анджелесе является последней крупной автомобильной выставкой года. И в этом году многие компании приберегли много интересного для этого шоу
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Гости к гостям 481
Цирк без животных? 332
Кризис среднего возраста или депрессия... 298
Боюсь оставаться одна с младенцем 168
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь