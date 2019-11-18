«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа

Обязательным условием официального предложения «Газпрома» является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также «отмена решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
«“Газпром” ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 г.», — отмечается в сообщении компании.
Подпись под документом поставил предправления российской компании Алексей Миллер. Копии официального предложения направлены министру энергетики Украины Алексею Оржелю и зампредседателю Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.
Ранее, 14 ноября президент Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа между Россией и Украиной. В качестве причин он назвал несколько обстоятельств. В частности, он обвинил «Нафтогаз» в обострении конфликта из-за подачи украинской компанией «иска на шесть с лишним миллиардов». По словам российского лидера, Украина все никак не может определиться, согласно какому законодательству следует договариваться о новом контракте — украинскому или европейскому.
До окончания действующего контракта на транзит российского газа через Украину остается чуть менее двух месяцев. Трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии пока ни к какому компромиссу не привели. Одним из принципиальных разногласий в процессе переговоров остается вопрос обнуления встречных судебных претензий «Нафтогаза» и «Газпрома», на чем настаивает российская сторона.
Предложение «нулевого» варианта было сделано украинским коллегам еще в начале 2019 г., сообщал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. В дальнейшем, необходимость прекращении судебных процессов, как обязательное условие продолжения транзита через Украину, неоднократно подчеркивали и в «Газпроме» и в профильных ведомствах. 30 октября жесткость российской позиции по этому вопросу подчеркнул президент России Владимир Путин: «надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон» (цитата по kremlin.ru).
Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в конце ноября. Но ни одна из сторон пока не сообщала о подтверждении сроков новой встречи в Брюсселе.
Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Около $3 млрд (с учетом накопившихся пеней за просрочку) «Нафтогазу» в качестве компенсации присудил в 2018 г. стокгольмский арбитраж. «Газпром» отказывается исполнять и оспаривает это решение. Еще около $7 млрд (штраф и пени за неоплату с 2016 г.) с российской компании рассчитывает взыскать Антимонопольный комитет Украины. В начале ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, сообщил, что в стокгольмский арбитраж передан новый иск к «Газпрому», еще на $12,2 млрд.
Ирина Чевтаева, Артур Топорков