10:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Туристы бронируют фронт
На российском рынке появились туры в Сирию.
Спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Пока им удалось свозить в Сирию 50 человек при стоимости тура свыше 100 тыс. руб., а потенциальная аудитория путешественников может расшириться до десятков тысяч туристов.
О том, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию, «Ъ» рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, объем продаж пока небольшой: агентам удалось реализовать только несколько путевок туроператора «Килиманджаро». В этой компании пояснили «Ъ», что туристы прилетают в Бейрут, оттуда добираются до Сирии автотранспортом. В программу восьмидневного тура входит посещение Дамаска, Алеппо, Хамы,
Там говорят, что туры в Сирию были и раньше, а в этом году реализация восстановилась после перерыва. Решение было принято после переговоров с принимающей стороной, добавили в «Миракле».
Политическая обстановка в Сирии нестабильна с начала протестов в 2011 году. К сентябрю 2015 года, когда Россия официально начала военную операцию в Сирии, значительная территория страны была оккупирована силами запрещенного в РФ «Исламского государства». Сейчас большая часть Сирии находится под контролем правительства. Вооруженные формирования продолжают удерживать основную часть провинции Идлиб на севере страны. Эту территорию российские путешественники сейчас не посещают, пояснили «Ъ» в турфирмах.
Как сказано на сайте МИДа, безвизовый режим с Сирией для владельцев общегражданских паспортов РФ сейчас не действует. В «Миракле» и «Килиманджаро» поясняют, что все их клиенты получали сирийские визы на границе при оплате сбора в $35 (2,23 тыс. руб.) на человека. Эксперт по Ближнему Востоку Георгий Леонтьев объясняет, что фактически попасть в страну сейчас можно только через туроператора.
«Существуют три или четыре сирийские компании, которые получают специальные разрешения в компетентных органах страны, самостоятельных туристов при попытке въезда в страну разворачивают», — говорит он. Оформление разрешения, по словам Леонтьева, занимает 21 день для поездки с посещением Пальмиры и семь дней без. Еще одной сложностью эксперт называет процедуру оплаты услуг принимающей стороны в Сирии
Пока в «Миракле» называют существующий спрос на поездки в Сирию небольшим. В «Килиманджаро» предполагают, что в этом году страну суммарно посетили около 50 организованных туристов из России. В дальнейшем туроператор рассчитывает отправлять две группы в год.
Леонтьев при этом оценивает потенциальную туристическую аудиторию Сирии в десятки тысяч человек — это, например, «коллекционеры» стран и блогеры. При этом он уверен, что для обычных туристов страна станет интересна только через
Туры по небанальным направлениям, как правило, организуют небольшие операторы. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что крупным игрокам этот рынок неинтересен
Александра Мерцалова, Елена Черненко