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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Источник: РИА Новости

Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов. Документ предполагает поправки в федеральные законы «О связи», «О кредитных историях» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Новость
Приставлены и усилены

Изменения закона «О связи» наделят ФССП полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Сейчас такая возможность в законе не прописана.

Поправки в закон «О кредитных историях», предусмотренные проектом, позволят ФССП получать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках, что также поможет выявить нарушения коллекторов.

«При этом законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП России сведения не подлежат разглашению», — уточнили в Минюсте.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
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