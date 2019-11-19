Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов. Документ предполагает поправки в федеральные законы «О связи», «О кредитных историях» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Изменения закона «О связи» наделят ФССП полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Сейчас такая возможность в законе не прописана.
Поправки в закон «О кредитных историях», предусмотренные проектом, позволят ФССП получать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках, что также поможет выявить нарушения коллекторов.
«При этом законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП России сведения не подлежат разглашению», — уточнили в Минюсте.