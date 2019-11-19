РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Прототип разработал российский производитель — группа «Трансмашхолдинг».
По сути, это привычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством: там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, кроме того, у каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.
В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) РИА Новости рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.