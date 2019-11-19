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08:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия снова вложилась в госдолг США

Россия в сентябре 2019 года вновь закупилась государственными бумагами США, увеличив таким образом сумму вложений до 10,075 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина.

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Источник: AP 2019

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 миллиарда долларов, краткосрочных — 7,009 миллиарда.

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Лидером держателей американского госдолга остается Япония, которая вложила 1,122 триллиона долларов. Следом идет Китай — 1,112 триллиона долларов. Третью строчку удерживает Великобритания — 341,1 миллиарда долларов.

В последнее время Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США. Еще в июле их объем за месяц сократился с 10,85 миллиарда долларов до 8,5 миллиарда.

Однако затем, в августе, Россия снова нарастила вложения в американский госдолг — до 9,3 миллиарда долларов. Максимум российских вложений пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 миллиардов долларов.

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