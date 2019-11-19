Россия снова вложилась в госдолг США

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 миллиарда долларов, краткосрочных — 7,009 миллиарда.
Лидером держателей американского госдолга остается Япония, которая вложила 1,122 триллиона долларов. Следом идет Китай — 1,112 триллиона долларов. Третью строчку удерживает Великобритания — 341,1 миллиарда долларов.
В последнее время Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США. Еще в июле их объем за месяц сократился с 10,85 миллиарда долларов до 8,5 миллиарда.
Однако затем, в августе, Россия снова нарастила вложения в американский госдолг — до 9,3 миллиарда долларов. Максимум российских вложений пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 миллиардов долларов.