Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
10:38 (мск), источник: ТАСС

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Список возглавил «Норникель».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Группа компаний «Норильский никель» заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.

Новость
ВС разрешил пропускать работу без разрешения работодателя

Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

На первом месте с итоговым баллом 60,97 оказался «Норникель» (75 тыс. 243 сотрудника по данным на 31 августа 2019 года), вторую строчку занял золотодобытчик «Полюс» с 60,81 балла (18 тыс. 783 сотрудника), на третьем месте — Газпромбанк, заработавший 60,45 балла (18 тыс. 527 сотрудников). Четвертое месте занял «Яндекс», итоговый балл — 58,15 (9 тыс. 5 сотрудников), пятое — Polymetal, 55,71 балл (11 тыс. 890 сотрудников).

В десятку лучших вошли ВТБ (52,39 балла), «Алроса» (50,92), Сбербанк (50,03), «Газпром» (49,65), и «Новатэк» (48,98).
Новость
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

При сборе данных Forbes использовал поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года, результаты опроса аналитического центра портала Superjob о критериях, которые считают важными пользователи ресурса при выборе работодателя, а также необходимые данные, полученные от 150 самых популярных компаний.

В октябре Forbes опубликовал список 500 лучших работодателей мира. В мировой список вошли российские компании, в числе которых «Норникель», занявший 36-е место, Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е место), «Русгидро» (437-е место) и «Лукойл» (492-е место).

Читайте также
 В Вашингтоне действия Киева назвали "ударом в спину военно-морскому флоту США"
Американцы не замечают того, о чем предупреждал их Путин
Минюст назвал проблему домашнего насилия преувеличенной
Россия снова вложилась в госдолг США
Супергол в КХЛ: российский хоккеист забросил шайбу без броска
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции
Волатильность рубля снизилась до пятилетнего минимума
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Как изменится ваша жизнь после отказа от смартфона Хотите узнать?
Кино
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии 84-летний артист вызвал скорую помощь, когда почувствовал себя нехорошо
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 330
Пятница прошла в сухую ) 230
Порода собак для семьи 206
Закон о домашнем насилии 106
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Робин из Шервуда 316
Во сколько лет вы родили своих детей? 285
Проверка домашней работы 270
Вот пуля просвистела и ага. 197
Леди
Внучки Боярского и Черномырдина стали дебютантками бала Tatler Светский вечер посетили многие звезды.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь