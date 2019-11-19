10:38 (мск), источник: ТАСС
Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей
Список возглавил «Норникель».
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Группа компаний «Норильский никель» заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.
На первом месте с итоговым баллом 60,97 оказался «Норникель» (75 тыс. 243 сотрудника по данным на 31 августа 2019 года), вторую строчку занял золотодобытчик «Полюс» с 60,81 балла (18 тыс. 783 сотрудника), на третьем месте — Газпромбанк, заработавший 60,45 балла (18 тыс. 527 сотрудников). Четвертое месте занял «Яндекс», итоговый балл — 58,15 (9 тыс. 5 сотрудников), пятое — Polymetal, 55,71 балл (11 тыс. 890 сотрудников).
При сборе данных Forbes использовал поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года, результаты опроса аналитического центра портала Superjob о критериях, которые считают важными пользователи ресурса при выборе работодателя, а также необходимые данные, полученные от 150 самых популярных компаний.
В октябре Forbes опубликовал список 500 лучших работодателей мира. В мировой список вошли российские компании, в числе которых «Норникель», занявший 36-е место, Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е место), «Русгидро» (437-е место) и «Лукойл» (492-е место).