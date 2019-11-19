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12:39 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Не случайно он попал под санкции». Дерипаске пригрозили судом за взвинченные цены на уголь

Глава Тувы пригрозил судом олигарху Олегу Дерипаске. Шолбан Кара-оол заявил, что миллиардер завышает цены на уголь для бюджетников из Тувы, хотя он добывается на тувинских же месторождениях.

Источник: РИА "Новости"

Олег Дерипаска является основным учредителем «Тувинской горнорудной компании», занимающейся добычей угля в Каа-Хемском разрезе. Компания принадлежит подконтрольной ему кипрской фирме Vukelich Limited. О своём намерении встретиться с олигархом для серьёзного разговора глава Тувы объявил на своей странице «Вконтакте».

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«У меня есть документ, по которому следует, что Тувинская горнорудная компания за пределами Тувы продает тувинcкий уголь максимум за 1,7 тыс. рублей [за тонну]. И если в Туве этот уголь будет продаваться нам, бюджетникам, за 3000 рублей, это является нарушением действующего законодательства, и мы будем судиться», — заявил Кара-оол.

Речь идёт о данных сайта госзакупок, по которым в 2018 году компания Дерипаски продавала каменный уголь тувинскому государственному предприятию «Управляющая компания ТЭК 4» по 2596 рублей за тонну. По той же цене уголь закупало Агентство по делам семьи и детей республики. При этом тувинские структуры ещё и должны были по договору сами вывозить уголь со складов компании. В 2019 году цена для бюджетных предприятий республики достигла уже 2754 рубля за тонну.


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Тем не менее, глава Тувы назвал Дерипаску «уважаемым предпринимателем» и одним из самых работоспособных бизнесменов России. Даже тот факт, что он попал под санкции Запада, является, по его мнению, признаком авторитета и патриотизма. Но вопрос тувинского угля Шолбан Кара-оол всё же собирается поставить ребром. Он пообещал поговорить об указаниях менеджменту компании, чтобы они «слишком не стремились к зарабатыванию денег, а всё-таки рассчитывали и на социальную ответственность бизнеса».

Анна Шаховава

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