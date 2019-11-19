12:39 (мск), источник: Секрет Фирмы
«Не случайно он попал под санкции». Дерипаске пригрозили судом за взвинченные цены на уголь
Глава Тувы пригрозил судом олигарху Олегу Дерипаске. Шолбан
Олег Дерипаска является основным учредителем «Тувинской горнорудной компании», занимающейся добычей угля в
«У меня есть документ, по которому следует, что Тувинская горнорудная компания за пределами Тувы продает тувинcкий уголь максимум за 1,7 тыс. рублей [за тонну]. И если в Туве этот уголь будет продаваться нам, бюджетникам, за 3000 рублей, это является нарушением действующего законодательства, и мы будем судиться», — заявил
Речь идёт о данных сайта госзакупок, по которым в 2018 году компания Дерипаски продавала каменный уголь тувинскому государственному предприятию «Управляющая компания ТЭК 4» по 2596 рублей за тонну. По той же цене уголь закупало Агентство по делам семьи и детей республики. При этом тувинские структуры ещё и должны были по договору сами вывозить уголь со складов компании. В 2019 году цена для бюджетных предприятий республики достигла уже 2754 рубля за тонну.
Тем не менее, глава Тувы назвал Дерипаску «уважаемым предпринимателем» и одним из самых работоспособных бизнесменов России. Даже тот факт, что он попал под санкции Запада, является, по его мнению, признаком авторитета и патриотизма. Но вопрос тувинского угля Шолбан
Анна Шаховава