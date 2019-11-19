АТОР заметила резкий рост спроса на новогодние туры вопреки экономической ситуации

По словам эксперта, рост спроса на новогодний отдых зафиксировали крупные туроператоры, занимающие существенную долю рынка. «Если в прошлом году общая картина продажи популярных направлений так и не определилась вплоть до середины ноября, так как люди долго думали, в этом году к концу октября сложилась более или менее полная картина спроса», — подчеркнула она.
По словам Ломидзе, в десятке наиболее востребованных направлений у туроператоров — Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия.
«Как видите, Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования плюс все они за редким исключением чартерные. Стоимость тура на Новый год с вылетами 27—28 декабря в отель 3* с завтраками или системой “все включено” — от 40 до 50 тысяч рублей на человека», — добавила эксперт.
По ее словам, для новогодних туров это низкая цена, так как средняя стоимость зарубежных туров на протяжении последних десяти лет составляла тысячу евро, а новогодних — 1,6−1,7 тыс. евро.
Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40−50 тысяч рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях, за исключением Турции, — порядка 75−80 тысяч на человека.
Майя Ломидзеисполнительный директор АТОР
Она подчеркнула, что среди зарубежных мест для отдыха на Новый год больше 60−65% покупателей организованных туров выбирают пляжные направления и 35−40% — европейские страны.
Ломидзе также пояснила, что отсутствие европейских направлений в первой десятке связано с тем, что на них почти нет чартерных рейсов, а регулярные рейсы подорожали на 10−15% по сравнению с 2018 годом. В результате туры в европейские страны стоят на Новый год от 80−90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях. «В результате снижения спроса по европейским странам нет, но и такого прироста, как на Доминикане или Кубе ни одна их них не демонстрирует», — добавила эксперт.