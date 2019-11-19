Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
1630 лет назад пала Берлинская стена
15:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Панамский архив 2.0». Хакеры взломали офшорный банк с острова Мэн из-за «неравенства и капитализма»

Cayman National Bank, офшорный банк с острова Мэн, заявил, что подвергся хакерской атаке и последующей утечке данных. Её масштаб не раскрывается, но портал UnicornRiot оценил объём слитых данных с «панамским архивом» начала 2016 года.

Источник: AP 2019

По информации издания, взломщики получили доступ к информации о минимум 3800 компаниях, фондах и физлицах с Кипра, Британских Виргинских островов и из Великобритании.

Новость
В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Ответственность за атаку взял на себя хакер Финеас Фишер. Он признался, что взлом носит политический характер, и призвал коллег бороться с «неравенством и капитализмом». Спустя несколько дней после атаки Фишер сообщил, что готов заплатить другим хакерам до $100 000 в криптовалюте за кибернападения во имя «общественных интересов».

Фишера связывают с группировкой Anonymous. Он также брал на себя ответственность за нападение на серверы итальянской Hacking Team, которая работает на полицию и спецслужбы. В 2016 году во время попытки переворота в Турции Фишер слил сайту Wikileaks документы правящей партии.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Панамский архив»

В 2015 году газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника 2,6 терабайта данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Расследование шло несколько месяцев, его итоги опубликовали в апреле 2016 года. В документах Mossack Fonseca фигурировали бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

Тайные активы обнаружились у на тот момент губернаторов Челябинской области Бориса Дубровского и Псковской области Андрея Турчака, а также у жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фигуристки Татьяны Навки. После публикации материалов Песков объявил расследование спекуляцией и попыткой дестабилизировать обстановку в России накануне парламентских выборов 2016 года и президентской кампании 2018 года. Владимир Путин назвал информацию из «панамского архива» чушью.

Анна Шахова

Россиян предупредили о новых санкциях
Минюст назвал проблему домашнего насилия преувеличенной
Американский хоккеист рассказал о пьянках в российской команде
РЖД показали новый прототип плацкарта
Forbes назвал лучших работодателей в России
Как выглядит с воздуха надпись из деревьев в Ивановской области
Ученые оценили влияние дохода жены на психическое здоровье мужа
Адвокат рассказал о влиянии Луны на историка Соколова
Здоровье
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот Организм постепенно теряет способность сжигать жир.
Hi-Tech
Звонить и переписываться, а что еще? Как могут удивить смартфоны Сценарии использования гаджетов ограничены только нашей фантазией и наличием подходящих приложений
Кино
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии 84-летний артист вызвал скорую помощь, когда почувствовал себя нехорошо
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 337
Пятница прошла в сухую ) 230
Порода собак для семьи 210
Закон о домашнем насилии 107
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Во сколько лет вы родили своих детей? 397
Проверка домашней работы 385
Робин из Шервуда 317
Делаем уроки до 24.00!!!! 6 класс. Как у вас. 259
Леди
Внучки Боярского и Черномырдина стали дебютантками бала Tatler Светский вечер посетили многие звезды.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь