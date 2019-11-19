«Панамский архив 2.0». Хакеры взломали офшорный банк с острова Мэн из-за «неравенства и капитализма»

По информации издания, взломщики получили доступ к информации о минимум 3800 компаниях, фондах и физлицах с Кипра, Британских Виргинских островов и из Великобритании.
Ответственность за атаку взял на себя хакер Финеас Фишер. Он признался, что взлом носит политический характер, и призвал коллег бороться с «неравенством и капитализмом». Спустя несколько дней после атаки Фишер сообщил, что готов заплатить другим хакерам до $100 000 в криптовалюте за кибернападения во имя «общественных интересов».
Фишера связывают с группировкой Anonymous. Он также брал на себя ответственность за нападение на серверы итальянской Hacking Team, которая работает на полицию и спецслужбы. В 2016 году во время попытки переворота в Турции Фишер слил сайту Wikileaks документы правящей партии.
В 2015 году газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника 2,6 терабайта данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Расследование шло несколько месяцев, его итоги опубликовали в апреле 2016 года. В документах Mossack Fonseca фигурировали бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.
Тайные активы обнаружились у на тот момент губернаторов Челябинской области Бориса Дубровского и Псковской области Андрея Турчака, а также у жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фигуристки Татьяны Навки. После публикации материалов Песков объявил расследование спекуляцией и попыткой дестабилизировать обстановку в России накануне парламентских выборов 2016 года и президентской кампании 2018 года. Владимир Путин назвал информацию из «панамского архива» чушью.