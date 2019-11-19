Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
8Стрельба в колледже в Благовещенске
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
18:09 (мск), источник: RNS

Акимов сообщил о колоссальном спросе на ж/д билеты в Крым

За первые двое суток с момента старта продаж железнодорожных билетов в Крым было продано более 10 тыс. билетов, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса

«У нас открыты продажи железнодорожных билетов в Крым. Мы готовы. 24-го — из Москвы, 23-го — из Санкт-Петербурга идут первые пассажирские составы с новыми вагонами, с новым оператором. И, Вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни, за двое суток, 10 тысяч билетов. У нас даже с сайтом перевозчика были некоторые проблемы, так много было обращений», — приводит слова Акимова пресс-служба Кремля.

Также он указал, что проблемы с продажей билетов были связаны с неправильным расчетом вычислительных мощностей.

Первый состав «Таврия» (№ 7/8) отправится с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14:00 по московскому времени. В пути поезд пробудет 43,5 часа. По маршруту будут ходить пять поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Первый такой поезд отправится с Казанского вокзала 24 декабря в 23:45. Дорога займет 33 часа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Пригожин объяснил причину возвращения Ротару в Россию
Стоимость «Яндекса» превысила показатель до внесения законопроекта «о значимых сайтах»
Заражение гепатитом 169 детей в больнице на Амуре подтвердили
Синоптики сообщили, когда в европейскую часть России придет зима
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладкого»
Как выглядит с воздуха надпись из деревьев в Ивановской области
Возбуждено уголовное дело против матери, посадившей сына за руль
РЖД показали новый прототип плацкарта
Здоровье
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот Организм постепенно теряет способность сжигать жир.
Hi-Tech
Звонить и переписываться, а что еще? Как могут удивить смартфоны Сценарии использования гаджетов ограничены только нашей фантазией и наличием подходящих приложений
Кино
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии 84-летний артист вызвал скорую помощь, когда почувствовал себя нехорошо
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 347
Пятница прошла в сухую ) 230
Порода собак для семьи 211
Закон о домашнем насилии 108
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Во сколько лет вы родили своих детей? 428
Проверка домашней работы 410
Поэтический конкурс № 14 («Реклама»). Голосование 294
Делаем уроки до 24.00!!!! 6 класс. Как у вас. 277
Леди
Внучки Боярского и Черномырдина стали дебютантками бала Tatler Светский вечер посетили многие звезды.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь