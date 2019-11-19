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21:59 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в пресс-релизе компании.

Источник: TurkStream

Подчеркивается, что завершаются пуско-наладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию. Согласно плану это должно произойти до конца года.

«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», — сообщает «Газпром».

К началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России.

Также заканчиваются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции.

Две нитки газопровода «Турецкий поток» по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Первая будет поставлять российский газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Восточной Европы.

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