21:59 (мск), источник: РИА Новости
«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в
Подчеркивается, что завершаются
«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», — сообщает «Газпром».
К началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России.
Также заканчиваются
Две нитки газопровода «Турецкий поток» по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Первая будет поставлять российский газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Восточной Европы.