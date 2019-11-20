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09:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить

Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот. Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства — более 90% смесей сейчас импортируются. Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования. Это следует из протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока, которое прошло у господина Гордеева в ноябре. Копия документа есть у «Ъ». По словам представителя вице-премьера Алена Жуковой, Минсельхоз пока не представил предложений. Вопрос прорабатывается, заверили «Ъ» в Минсельхозе и Минпромторге.

На сегодняшний день около 95% детских смесей—заменителей грудного молока в России приходится на импорт из ЕС и США.

Годовой объем потребления оценивается в 40 тыс. тонн в год. Крупнейшие поставщики — Danone (бренд Nutrilon) и Nestle (NAN). При этом российские власти пытаются стимулировать бизнес локализовать производство.

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Эмбарго на импорт продуктов

В Совете федерации предлагали повысить пошлины на импорт смесей с существующих 5% до 15%. Минсельхозу вопрос о повышении ставок пошлин на готовую продукции также поручено изучить, следует из протокола совещания у Алексея Гордеева.

В Danone и Nestle вопрос не комментируют. Ограничение ввоза продукции, которая настолько зависит от импорта, было бы «катастрофой», отмечает источник «Ъ» в крупной пищевой компании. Он надеется, что предложение будет признано нецелесообразным: «Такие меры можно вводить только после локализации большей части продукции».

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Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков инициативу поддерживает. «Это единственный способ обеспечить минимальную безопасность 800 тыс. новорожденных граждан России ежегодно и сохранить цены на продукцию», — уверен он. В Auchan цены на смесь Nutrilon Premium для новорожденных начинаются от 461 руб. за упаковку в 400 г, NAN Optipro — от 433 руб. Оба продукта произведены в Нидерландах. Nutrilak Premium 1 стоит 255 руб. за упаковку 350 г.

Первый завод детских смесей полного цикла в России мощностью 15 тыс. тонн продукции сегодня планирует построить британский холдинг United Green Group (UGG) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Объем инвестиций оценивается в 10 млрд руб. В РФПИ отказались от комментариев.

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Единственным последствием ограничений будет уход с рынка части импортной продукции, уверен другой источник «Ъ» в крупной продуктовой компании. По его словам, локализацию производства стоит начинать со снижения импортных пошлин на сырье (сегодня они находятся на уровне 15%), чтобы стимулировать компании расширять мощности по фасовке. Полной локализации мешают сложности с сырьем: нехватка качественной молочной основы и специфических ингредиентов, таких как деминерализованная сухая сыворотка, поясняет исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Какие-либо ограничения импорта на данном этапе преждевременны, так как грозят снижением предложения качественных заменителей грудного молока, предупреждает он.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») отмечают, что основная проблема — отсутствие местного производства сыворотки с самой высокой степенью деминерализации — 90%.

Алексей Гордеев уже поручил проработать вопрос разрешения ввоза этого ингредиента в РФ из ЕС, исключив его из перечня товаров, в отношении которых действует продуктовое эмбарго от 2014 года.

Детские смеси — одна из тех чувствительных категорий, где на первом месте должны быть доступность и качество продукта, а не поддержка производителей, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, сегодня питание для новорожденных зачастую выбирается совместно с врачом, поэтому важно обеспечить максимально возможный выбор.

Анатолий Костырев

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