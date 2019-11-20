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11:27 (мск), источник: РИА Новости

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Банк России намерен вернуться к обсуждению размера комиссии за межбанковские переводы.

Источник: РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

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Центробанк и ФАС выступили с инициативой уравнять комиссии в 2018 году. В начале нынешнего года собралась рабочая группа по этому вопросу, однако тогда стороны не смогли договориться. По словам Таможникова, сейчас регулятор пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

Центробанк хочет, чтобы комиссия для переводов для всех видов клиентов стала единой, независимо от того совершается перевод в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.

«У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — добавил он.

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