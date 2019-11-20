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12:41 (мск), источник: RNS

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о бюджетных расходах

Федеральный бюджет не использует в этом году ассигнований и вложений на 1 трлн рублей, это приведет к тому, что ряд программных мероприятий могут быть не выполнены в срок, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

Источник: AP 2019

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов связал неисполнение части расходов с изменением подхода к тратам из бюджета. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал «никого не пугать этим триллионом», пояснил, что переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к сдвигу графика расходов вправо на несколько месяцев и добавил, что если еще раз поменять бюджетные процедуры, то «этого триллиона просто видно не будет».

Мы потеряли спрос для населения около 1 трлн рублей, для экономики, точнее.
Алексей Кудрин ​​​​​​​
глава Счетной палаты

«В своем прошлом заключении, которое парламенту представил, в этом году только федеральный бюджет не использует своих ассигнований и вложений на 1 трлн рублей. То есть в этом году разрешённые расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей. Сэкономлены условно, потому что там есть запланированные программные проекты, которые не исполняются», — сказал Кудрин.

Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления.
Алексей Кудрин ​​​​​​​
глава Счетной палаты

Вице-премьер и первый министр финансов Антон Силуанов, комментируя слова Кудрина заявил, что изменился подход к тратам из бюджета, в частности, «если раньше были разрешены авансы — выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно».

Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 млрд рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году… около 1 трлн рублей.
Антон Силуанов
вице-премьер и первый министр финансов

Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, призвал «не пугать этим триллионом».

Тут на самом деле макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович (Кудрин. — RNS) немножко так передернул… Это получается, что 700 млрд рублей непотраченные прошлого года были потрачены в начале этого года, и в итоге вся разница в 200−300 млрд рублей всего с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому здесь никого не надо пугать этим триллионом.
Максим Орешкин 
министр экономического развития

По словам главы МЭР, произошло изменение техники бюджетного учета. «Нужно просто еще раз бюджетные процедуры поменять и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев. Это как раз то, что произошло. Это была очень важная реформа, которую министерство финансов сделало и перестало запуливать деньги в экономику до того, как увидит конечный практический результат», — добавил Орешкин.

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​​​​​​​Кудрин, отвечая на слова Орешкина, заявил, что «в 2017 году правительство не потратило примерно 250 млрд рублей своевременно».

«В 2018 — 770. В этом году — триллион. Вот Антон Германович (Силуанов. — RNS) говорит, что мы изменили порядок финансирования авансов. Вы знаете, я не знаю государства, где 16 млрд долларов заложенных в бюджете определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы изменили немножко процессы, поэтому сейчас наши задачи и планы сейчас не будут выполнены на эту сумму», — добавил он.


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Глава Счетной палаты подчеркнул, что «этой сумме (неизрасходованной. — RNS) соответствуют программные задачи, заложенные внутри бюджета, конкретные объекты, конкретные мероприятия, которые не будут в срок выполнены».

«Это не просто запулить, не просто отложить, это запланированные, кстати, в госпрограммах, строго расписанные по срокам мероприятия, которые не будут выполнены», — добавил Кудрин.

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