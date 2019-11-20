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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — Swedbank — раскрыл построенную бывшим министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым офшорную сеть. Об этом сообщается в расследовании издания «Новая газета», проведенном совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.

Источник: Агентство «Москва»

В материале говорится, что в период с 2011-го по 2016 год на счета 70 компаний, связанных с Абызовым, поступило 860 миллионов долларов (54,8 миллиарда рублей). Счета были открыты в эстонском отделении Swedbank, которое сейчас находится в центре скандала из-за отмывания денег российских клиентов. «Новая газета» пишет, что 770 миллионов долларов (49,1 миллиарда рублей) из указанной суммы были выведены.

Помогать Абызову в трансфере денег мог свой человек в Swedbank. Издание подчеркивает, что у одного из клиент-менеджеров финансовой организации был обнаружен калькулятор PIN-кодов — устройство, которое генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно. Устройство, как говорится в расследовании, использовалось для перевода денег из одной из компаний Абызова.

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Этим сотрудником банка мог быть Алексей Эверсон, пишет издание. Он уволился в начале 2017 года, когда офшорные счета Абызова были уже закрыты, а в апреле стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. В беседе с журналистами «Новой газеты» Эверсон заявил, что не делал никаких транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов. Также он выразил сомнение в компетентности авторов отчета, которые попали в распоряжения журналистов.

В июле стало известно, что Басманный суд наложил арест на банковские счета Абызова, на которых находится 121,7 миллионов евро (около 8,7 миллиарда рублей). Также под обеспечительными мерами оказались денежные средства — более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три московских квартиры, четыре комнаты в квартирах и машино-место.


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3 сентября сообщалось, что следствие обнаружило у Абызова офшорную кипрскую компанию, через которую он, предположительно, совершал мошеннические сделки.

Абызов был арестован в конце марта. Вскоре в его отношении возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывший министр не признает вины ни по одному обвинению.

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