16:01 (мск), источник: Daily Storm
Экс-замглавы Росприроднадзора собирается продавать в Великобритании крем Anti Novichok от отравляющих веществ
Его создатели — советские ученые, разработавшие «Новичок» и антидот к химоружию.
Производством крема займется московская компания «Центр химических технологий» (ЦХТ), созданная чуть больше недели назад Олегом Митволем. Предприятие уже договорилось о выкупе патентов у семьи изобретателей крема и планирует начать его продажу после Нового года.
Прообраз крема, который готовит к выпуску ЦХТ, появился 30 лет назад в институте ГосНИИОХТ (в его филиале в Шиханах Саратовской области было создано отравляющее вещество «Новичок»). Одновременно с созданием боевых отравляющих веществ советское государство испытывало и мощные средства защиты от них.
Одной из таких разработок был индивидуальный противохимический пакет ИПП-10, испытаниями которого на протяжении 10 лет занимались советские ученые. В 1985 году он поступил на снабжение в Советскую армию. ИПП-10 использовали для оказания первой помощи в случае, когда солдат получал отравление газом или токсичным веществом.
Спустя четыре года пакет переработали. На его основе доктор медицинских наук Виктор Шульга и кандидат биологических наук Маргарита Имашева создали
«В то время как Маргарита Алексеевна занималась средствами противодействия химоружию, Виль Булатович (профессор, доктор медицинских наук) в том же НИИ участвовал в создании отравляющего вещества “Новичок”. Муж разрабатывал оружие, а жена — противоядие», — рассказал Daily Storm Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора. Его основной бизнес — компания «Полигон», занимающаяся утилизацией отходов.
Сейчас в России не осталось химического оружия (программа по его уничтожению была принята в 1996 году), поэтому и разработчики средств защиты переключились на косметику и область дерматологии.
Имашевы усовершенствовали формулу средства и расширили спектр его применения. Принцип работы простой: крем вытягивает вредные вещества из верхнего слоя кожи, а потом смывается водой. «Средство не нарушает обмен и дыхание в клетках кожи и остается в ее структуре до трех недель», — поясняется в
«Наше предприятие давно обратило внимание на крем, который помогает при взаимодействии с агрессивными средами. Семья Имашевых обратилась к нам с предложением создать совместную компанию, чтобы развивать его производство», — объясняет Митволь.
Виль Булатович до наших дней не дожил, с «Полигоном» сотрудничают его жена Маргарита, их дочь Татьяна Сухова и коллега Имашевых — химик Валерия Чураева. Все права на крем и способ его производства принадлежат им. Однако постепенно Центр химических технологий планирует выкупить патенты.
В планах ЦХТ начать производство и сбыт крема вскоре после Нового года. А пока маркетологи продумывают внешний вид, название и подачу бренда. Уже известны некоторые детали.
В России с неймингом немного сложнее. В Соединенном Королевстве крем может запросто сойти за сувенирную продукцию, в РФ же упор делается именно на полезные свойства препарата.
«У нас торговая марка пока прорабатывается. Кстати, маркетологи советуют назвать крем «Митволь», — поделился создатель ЦХТ.
По словам производителя, крем будет стоить недорого — «несколько сотен рублей». Зато применение — самое широкое: начиная от проблем с юношескими прыщами и заканчивая работой в агрессивных средах.
Со временем средство планируют доработать и представить в виде новой продукции, например, в виде патчей и масок для лица. Также компания оформит патент на так называемые жидкие перчатки. Крем наносится на руки, впитывается и через час превращается в невидимую «перчатку». В ней можно трогать любые дверные ручки.
Продавать Anti Novichok планируется в аптеках и косметических магазинах. Медицинской сертификации на крем нет, бренд будет позиционироваться только как косметическое средство.