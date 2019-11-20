Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
8Стрельба в колледже в Благовещенске
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
17:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Украине предложили закупать только российский газ

РФ готова поставить напрямую 15 млрд кубометров в год.

Источник: Reuters

Россия предлагает Украине вернуться к прямым поставкам газа, «потому что это напрямую влияет на объемы» его транзита, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Украина с 2015 года прекратила прямые закупки российского газа и сейчас получает его по реверсной схеме из Европы. Заключение прямого контракта с «Газпромом», который одновременно будет сокращать потребность компании в транзите газа через газотранспортную систему Украины, может стать ключевым вопросом в текущих переговорах России и Украины.

В ходе консультаций с Украиной по продлению транзита газа Москва предложила Киеву закупать 15 млрд кубометров газа в год через прямые контракты, сообщил журналистам 20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак.

«Во время последней консультации мы обсуждали этот вопрос, что мы вопрос транзита рассматриваем в том числе с учетом объемов на внутренний рынок, напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», — пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Новость
«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа

19 ноября ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме 15 млрд кубометров в год, «чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа». В «Нафтогазе» в тот же день это предложение отрицали.

Сейчас Россия и Украина при участии Еврокомиссии обсуждают условия продления действующего контракта или заключения годового по транзиту газа через страну.


Нажмите,
чтобы включить звук

Пока стороны далеки от сближения позиций, и диалог ведется скорее в форме обмена ультиматумами. Так, Россия готова продлить действующий контракт или заключить новый на один год только при условии обнуления всех судебных требований. В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Представители «Нафтогаза» не раз называли такое условие неприемлемым.

Прямые закупки газа могут стать точкой соприкосновения сторон. «Нафтогаз» отказался от прямых закупок в 2015 году и с тех пор получает российский газ реверсом из Европы. По реверсной схеме газ «Газпрома» поступает на европейские рынки через газотранспортную систему Украины, а после того, как попадает в Словакию, Польшу и Венгрию, продается обратно на Украину. «Газпром» утверждает, что готов при заключении прямого контракта предложить Украине цену на 30% ниже, чем по реверсу. Но при этом объем транзита газа через Украину при заключении прямого контракта может уменьшиться на те же 15 млрд кубометров. В 2018 году потребление газа на Украине составило 32,3 млрд кубометров, из которых 10,8 млрд кубометров страна импортировала.

Татьяна Дятел

Читайте также
 Полковник-миллиардер планировал побег?
Чей Крым? Ответ Собчак привел к неожиданным последствиям
Путин назвал причину распада Советского Союза
В Петербурге задержали пенсионера за пост в соцсети
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Студент нашел золотой камень с древним животным внутри (фото)
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Названы 8 бюджетных мест, которые не хуже известных курортов
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 375
Закон о домашнем насилии 129
Видеорегистратор 106
Почему забанили объявление на Авито? 71
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь