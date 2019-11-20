20:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Кишинев получил от Москвы дисконт на газ и просит еще $300 млн
Новый премьер Молдавии Ион Кику 20 ноября провел переговоры с российским
Премьер Молдавии не посещал Россию с визитом с 2012 года. В последние годы отношения Москвы с Кишиневом последовательно ухудшались. Когда в 2015 году тотальный контроль за властными рычагами в своих руках сосредоточил олигарх Владимир Плахотнюк (в России обвиняется в попытке организовать заказное убийство, выводе из РФ 37 млрд руб. и наркотрафике), в них наступил самый мрачный период.
Кишинев конфликтовал с Москвой по разным поводам. В республику не пускали журналистов из России. Также молдавские власти создавали проблемы для ротации российских миротворцев. В 2017 году с подачи Плахотнюка в Молдавии был объявлен персоной нон грата
В июне этого года режим Владимира Плахотнюка рухнул. Важную роль в этом сыграли Россия, ЕС и США, поддержавшие его противников — пророссийскую Партию социалистов (ее неформальным лидером является президент страны Игорь Додон) и прозападный блок ACUM («Сейчас»). ACUM и социалисты в июне создали поддержанную РФ и Западом коалицию и отстранили от власти Плахотнюка и его Демпартию. Но на прошлой неделе эта коалиция распалась, а утвержденное ею правительство во главе с Майей Санду 12 ноября было отправлено в отставку по инициативе социалистов.
Уже 14 ноября новым премьером страны был утвержден
Отвечая на вопрос «Ъ», получил ли Кишинев скидку на газ,
Это ощутимый дисконт. С начала этого года республика платила «Газпрому» $235 за 1 тыс. кубометров топлива. Но 7 сентября президент Молдавии встретился в Москве с Владимиром Путиным и попросил снизить цену, поскольку закупочная цена превышает внутриреспубликанский тариф.
На переговорах 20 ноября российская и молдавская делегации также обсудили выделение Молдавии $300 млн на ремонт дорог. Дмитрий Козак сообщил, что этот вопрос пока не решен. По его словам, нужно прояснить, на каких условиях может быть выделен такой кредит и какими будут гарантии его возврата.
В любом случае прошедшие переговоры продемонстрировали намерение России поддерживать нынешнюю молдавскую власть. У этой поддержки есть политическая задача: через год в республике должны пройти выборы президента. Игорь Додон, рассчитывающий переизбраться на второй срок, лоялен Москве и устраивает ее. Но у него есть сильный противник —
Социально ориентированная политика может обеспечить Додону победу. Но в условиях тяжелого экономического положения Молдавии без внешней помощи не обойтись. Поскольку Евросоюз прохладно относится к ориентированному на Россию молдавскому лидеру, помогать ему придется Москве.
Владимир Соловьев